„Exatlon a fost pentru mine ca o pauză de la ce fac eu. De şase ani lucrez la un album, am stat într-un studio. Nu ştiam că greul apare când mi se face dor de soţia mea. Am ales să mă întorc. M-am pregătit cât am putut fizic, însă mental nu m-am pregătit. De asta nu am mai vorbit. Când m-am întors, mi-am luat soţia şi am plecat într-o vacanţă prin Europa, am mai avut concerte, apoi am intrat în studio. Statul departe de familie, această frică n-am reuşit să o depăşesc. Eu nu am stat departe de soţia mea. De 8 ani stăm doar împreună. La Exatlon am retrăit copilăria. Era o bucurie simplă şi frumoasă, nu ne gândeam la carieră, la viaţă, la cine suntem noi.

Mă rugam mereu să ajung la final, să nu leşin, trăgeam de mine”, a declarat What’s UP pentru FanArena. What’s UP a povestit ce făcea în momentele în care nu mai putea de dorul soţiei sale. „Noaptea mă uitam la lună şi îmi imaginez ce mesaje mi-ar transmite. Ea mi-a zis, atunci când mi-e dor de ea, să mă uit la lună că o să-mi lase mesaje acolo. Am avut o discuţie cu Dumnezeu înainte să iau decizia să plec. Ştiam că şansele mele nu sunt să câştig. Am văzut că pot să joc, însă mental nu mai puteam să stau şi am decis că mai bine plec. Mi-a părut rău când am ajuns în ţară, mai ales când am văzut mesajele cu felicitări. Poate că trebuia să mai rămân”, a mai spus artistul.

