Astfel, S.N.T.G.N. Transgaz acordă acționarilor săi un dividend suplimentar în valoare de 1,14 lei/acțiune, S.N.G.N. Romgaz acordă 1,86 lei/acțiune, iar S.N. Nuclearelectrica acordă 1,61 lei/acțiune. Plățile au început la data de 28 decembrie 2018, dar deținătorii de acțiuni își vor putea ridivca banii până cel mai târziu la 28.12.2021. Acţionarii care sunt clienţi ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central îşi pot încasa banii prin intermediul acestuia. Pentru cei care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face fie prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise emitentului, fie în numerar, la ghişeele BRD.

Trei companii naționale profitabile

Transgaz și Romgaz sunt companiile cu capital majoritar de stat care acordă cele mai mari dividende în ultimii ani. De exemplu, în acest an, pentru rezultatele financiare din 2017, Transgaz a acordat un dividend în valoare de 45,38 lei/acțiune, iar Romgaz a acordat un dividend de 4,59 de lei/acțiune (spre deosebire de alte companii si societăți comerciale, inclusiv private, ale căror dividende se situează mult sub 0,1 lei/acțiune), la care se adaugă, iată, și aceste dividende suplimentare, pentru acționari, acordate la sfârșit de an, în pragul sărbătorilor de iarnă. Ca urmare, la Bursa de Valori București, acțiunile Transgaz, cu o valoare nominală de 10 lei, se tranzacționează în ultimele zile la un preț mediu de circa 318 lei/acțiune, iar cele ale Romgaz (valoare nominală 1 leu), se vând la prețul mediu de 28,35 lei/acțiune. Acțiunile Nuclearelectrica, cu o valoare nominala 10 lei, se vând cu circa 8,12 lei/acțiune.