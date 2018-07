În 2018 e dificil să îți începi cariera. Mediul academic nu te pregătește suficient pentru intrarea pe piața muncii, iar de cele mai multe ori ești nevoit să mergi la interviurile de angajare bazându-te pe experiența prietenilor, de la care afli cum se întâmplă lucrurile, ce întrebări îți pun recrutorii, cum ar trebui să te îmbraci and so on. Asta în cazul bun.