Adevăratul nume al Mirabelei Dauer. Cine i-a dat numele cu care a debutat pe scenă

Adevăratul nume al Mirabelei Dauer. Celebra artistă a cucerit generații întregi de spectatori cu melodiile, talentul și farmecul său.

Mirabela Dauer, în vârstă de 69 de ani, este una dintre marile artiste ale scenei muzicale din România, care de-a lungul anilor a cucerit generații după generații cu melodiile sale.

Alături de Angela Similea și Corina Chiriac, Mirabela Dauer a fost și rămâne una dintre cele mai iubite prezențe din lumea muzicii românești.

Are o carieră impresionantă în spate și a lansat, de-a lungul anilor, 28 de albume cu piese care mai de care mai de succes.

A debutat la televiziune în anul 1970, la emisiunea „Tele-Top”, unde a interpretat melodia „De când te-am întâlnit”, a compozitorului Marius Țeicu.

Deși acum o țară întreagă o cunoaște sub numele de Mirabela Dauer, primul nume de scenă al renumitei cântărețe a fost Bella Scory. Asta pentru că numele real al vedetei era Mirabela Scorțaru. Căsătoria cu Mircea Dauer, de care a divorțat, i-a adus numele sub care este cunoscută publicului de ani de zile.

„Nu am niciun regret. Dacă ar fi să o iau de la capăt, tot asta aș face. Poate că dacă nu mă nășteam Mirabela Dauer și rămâneam Mirabela Scorțaru, deveneam un medic de renume. Aș fi putut”, afirma Mirabela Dauer într-un interviu.

„Primul meu nume de scenă, Bela Scory, mi l-a dat Nancy Brandes, din trupa Roşu şi Negru. Am cântat ani buni cu ei, dar şi cu formaţia Sideral, în vacanţele de vară, apoi cu Romanticii şi cu Savoy”, mai declara ea.

“Am debutat pe scenă cu numele de Bella Scory. Bella venea de la Mirabela și Scory de la Scorțaru, numele meu real. Că doar nu puteau sã-mi spună Bella Scorțaru, nu era prea sonor pentru scenă, ca să spun așa”, mãrturisea artista, atât de îndrãgitã de public.

Nu și-a găsit sufletul-pereche

Mirabela Dauer, Mira cum o alintă prietenii pe mare artistă, a mărturisit că nu și-a găsit sufletul-pereche.

“Nu l-am găsit niciodată, dar nici nu l-am căutat. Iar acum nu cred că mai am timp pentru aşa ceva, nu mă mai interesează. Mă consider o persoană împlinită aşa cum sunt acum”, spunea solista, care a avut doi soţi, Mircea Dauer şi Traian Popovici.

A renunțat la religia iudaică

În urmă cu foarte mulți ani, Mirabela Dauer, care a afirmat că singurul bărbat pe care l-a dezamăgit a fost tatăl său, a renunțat la religia iudaică pentru a se converti la ortodoxie.

“M-am născut în religia iudaică, dar m-am convertit la ortodoxie. Mi-am dorit foarte mult asta, chiar dacă există un singur Dumnezeu pentru toate religiile. Eu am vrut să pot intra într-o biserică ortodoxă şi să mă închin. După ce am fost botezată, am simţit o chemare puternică de la Dumnezeu şi am vrut sa mă retrag la o mănăstire, să mă călugăresc. Preoţii şi prietenii cu care m-am sfătuit mi-au spus că nu sunt pregătită pentru asta, că e mult prea greu pentru mine să mă retrag din cele lumeşti, şi atunci am renunţat”, explica Mirabela Dauer, care s-a scăpat pe ea pe scenă, în Cuba.