Prescripția l-a salvat de mai mulți ani de pușcărie

În realitate, Darius Vâlcov a strâns condamnări care, însumate, i-ar fi adus o pedeapsă cu două cifre, dacă n-ar fi scăpat prin prescripție. În plus, din cei 5 ani cu care s-a ales în final, Vâlcov a stat la pușcărie mai puțin de 3 ani.

Fostul ministru de finanțe, condamnat în 2023 la o pedeapsă de 5 ani de închisoare în Dosarul Tablourilor, a vorbit la Tribunalul Vrancea ca și când ar fi fost în fața Parlamentului.

Darius Vâlcov a enumerat în fața judecătorilor toate lucrurile bune pe care el consideră că le-a făcut ca senator și ministru, pe vremea guvernelor conduse de Victor Ponta și Viorica Dăncilă.

Tribunalul Vrancea a admis contestația pe care Darius Vâlcov a depus-o împotriva soluției de la Judecătoria Focșani, instanță care pe 9 aprilie 2026 i-a refuzat cererea de liberare condiționată, cu următoarea motivare:

„Potenţialul intelectual înalt al petentului, într-adevăr, îi poate genera acestuia venituri licite în viitor, însă instanţa de fond a reţinut că scopul pedepsei se referă la atitudinea corectă pe care condamnatul trebuie să o adopte ulterior aplicării pedepsei, în orice circumstanţe.

ulterior aplicării pedepsei, în orice circumstanţe. Capacitatea intelectuală a petentului nu garantează că acesta va avea o atitudine corectă faţă de ordinea de drept .

. Față de obiectul infracţiunii, nivelul intelectual ridicat nu l-a împiedicat, ci l-a sprijinit pe condamnat să nesocotească dispoziţiile legii.

Petentul se află la prima analiză în cadrul Comisiei pentru liberare condiţionată, iar instanţa de fond a apreciat întemeiate concluziile comisiei de amânare a liberării condiţionate, în sensul că se impune verificarea adoptării unei bune conduite de către petent şi după executarea fracţiei de pedeapsă prevăzute de lege pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate.

pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate. Toate aceste aspecte nu au format convingerea instanţei că petentul s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate, fără să mai existe riscul reiterării comportamentului infracţional”, a reținut magistratul de la Judecătoria Focșani.

Pe 3 iunie 2026, Darius Vâlcov a ajuns în fața Tribunalului Vrancea, instanță care a luat în discuție și a avizat pozitiv în aceeași zi contestația acestuia, punându-l în libertate.

În ultimul cuvânt, Darius Vâlcov a început cu chestiuni „tehnice” precum opoziția la proiectul Roșia Montană Gold Corporation și scăderea TVA, pentru ca mai apoi discursul lui să capete accente dramatice (ajutarea bolnavilor) sau chiar mistice (visul că va fi eliberat).

A plătit prejudiciul din tablourile puse sub sechestru

Darius Vâlcov avea instituit în urma condamnării din Dosarul Tablourilor un sechestru de 4.296.270 de lei, pe care fostul ministru de finanțe spune că l-a acoperit din vânzarea operelor de artă care i-au fost confiscate:

„Arată că la o simplă căutare pe internet a numelui Darius Vâlcov, instanța va găsi imediat tablouri ascunse în cimitir, în pereții caselor. Nimic din aceste lucruri nu apare în rechizitoriu. Nimic din aceste lucruri nu apare într-o declarație a vreunui martor sau a vreunui denunțător.

Nimic din aceste lucruri nu apare într-o declarație a vreunui martor sau a vreunui denunțător. 130 de tablouri de valoare mai mică de 2.000 de euro au fost sechestrate de către Direcția Națională Anticorupție de la o galerie de artă din București, diferența până la 172 a fost predată de el, personal, procurorului de caz.

de către Direcția Națională Anticorupție de la o galerie de artă din București, diferența până la 172 a fost predată de el, personal, procurorului de caz. După 11 ani, aceste tablouri au fost vândute , chiar anul acesta s-au împlinit 11 ani, unele cu prețuri de două, chiar de trei ori mai mari și astăzi s-a stins această datorie a sa către stat prin acest sechestru.

, chiar anul acesta s-au împlinit 11 ani, și astăzi s-a stins această datorie a sa către stat prin acest sechestru. Sigur, tablourile au existat, precum şi faptele nelegale pe care le regretă și pe care și le asumă. Îşi cere scuze pentru aceste fapte pe care le-a făcut sau pe care le-a acceptat să se facă și de către cei apropiați de lângă el.

pe care le-a făcut sau pe care le-a acceptat să se facă și de către cei apropiați de lângă el. A fost suficient pentru mass-media să exagereze, să caute senzaționalul, să vorbească de cimitire, să vorbească de pereții caselor, să îl judece și să îl condamne public chiar înainte de a fi condamnat de instanțele de judecată. Dar la vremea aceea era o persoană publică, fiind o persoană publică, şi-a meritat acest botez al impietării publice”, se arată în documentul citat.

A scăpat România de cianuri, de taxe și de FMI

Darius Vâlcov le-a vorbit judecătorilor despre măsurile pe care le-a luat ca senator și apoi ca ministru, strecurând abil detaliul că pe vremea lui, magistrații și profesorii și-au primit drepturile salariale la zi:

„La o căutare însă mult mai aprofundată, mult mai minuțioasă de internet se poate observa că, în 2013, ca senator al României a fost numit președintele Comisiei Roșia Montată , comisie care a analizat dacă proiectul trebuie să meargă sau nu mai departe.

, comisie care a analizat dacă proiectul trebuie să meargă sau nu mai departe. În urma analizei de trei luni, audieri, vizită la fața locului, analize și studii extrem de aprofundate, a respins ceea ce cerea Gold Corporation, pentru că, de fapt, ceea ce a cerut Gold Corporation puțină lumea a cunoscut, doreau să facă un lac de 120 de hectare de cianură în Apuseni , care ar fi afectat serios atât sănătatea populației, dar mai ales mediul înconjurător.

, care ar fi afectat serios atât sănătatea populației, dar mai ales mediul înconjurător. A fost numit ministru al bugetului. La sfârșitul anului, în decembrie, pentru că descoperise destul de multe sume disponibile , a solicitat primului-ministru și acesta a acceptat ca să se plătească magistraților și profesorilor deodată toate sumele câștigate și eșalonate de 5 ani în urmă, bineînțeles în baza unor hotărâri judecătorești.

și eșalonate de 5 ani în urmă, bineînțeles în baza unor hotărâri judecătorești. În 2015 a fost ministru al finanțelor, a condus delegația FMI, delegația României în raportul cu Fondul Monetar Internațional. A fost ultimul negociator al României, pentru că de atunci încolo, FMI-ul nu s-a mai întors și a fost cel care a trimis FMI-ul acasă. Ne-am retras din acord pentru că erau niște condiții împovărătoare pentru statul român.

Tot în 2015 a fost cel care împreună cu echipa de la Ministerul Finanțelor a făcut noul Cod fiscal al României. Atunci, TVA a coborât la 19%, TVA pentru alimente la 5% și alte nouă taxe au fost reduse”, notează judecătorii.

A dat gratis un medicament scump bolnavilor de hepatită

O altă măsură cu care s-a lăudat Darius Vâlcov a fost cea prin care a dispus ca bolnavii de hepatita C să primească un medicament gratuit, care în realitatea costa 25.000 de euro:

„Sunt momente sau fapte de care este mândru, în toate funcțiile publice (pe care le-a deținut). A reacționat instant la informația dată de către ministrul sănătății (Nicolae Bănicioiu – n.r.) (…) și anume că în România tocmai se descoperise și fusese pus pe piață un medicament pentru tratarea hepatitei C.

Doar că acest medicament costa 25.000 de euro. Iar cei care erau în diferite stadii, 1, 2, 3 și 4, cei din stadiul 4 la hepatita C, făceau transfuzie de sânge și majoritatea ajungeau să se însănătoșească cu acest medicament după doar trei luni de luat aceste pastile.

Iar cei care erau în diferite stadii, 1, 2, 3 și 4, cei din stadiul 4 la hepatita C, făceau transfuzie de sânge și majoritatea ajungeau să se însănătoșească cu acest medicament după doar trei luni de luat aceste pastile. Numai că 25.000 de euro la sute de mii de oameni însemna enorm și atunci a propus primului- ministru, a identificat 1,8 miliarde de lei în buget și România a fost prima țară din Europa care a asigurat gratis tratamentul pentru toți bolnavii cu hepatita C , de atunci și până astăzi, 600.000 de persoane. Rata de însănătoșire a fost de 99,8%.

, de atunci și până astăzi, 600.000 de persoane. Rata de însănătoșire a fost de 99,8%. În 2016 a fost înscris în programul de guvernare al unui partid care a câștigat alegerile în 2017 și atunci a fost consilierul primului-ministru și a viceprim-miniștrilor și a urmărit derularea acestui program de guvernare care a redus 200 de taxe, care a făcut acele creșteri spectaculoase, cu referire la medici, dar și creșteri în rândul celorlalți funcționari publici, s-a redus impozitul pe dividende la 5%, impozitul pe venit la 10%, impozitul pe cifra de afaceri la 1%”, se arată în document.

A lucrat la spălătoria pușcăriei și a crescut „trei generații de pisici”

Darius Vâlcov i-a emoționat pe judecători când le-a spus că în pușcărie a citit atât de mult, încât a ajuns să poarte ochelari, că a avut grijă de 11 pisici și că, odată eliberat, va ajuta copiii și animalele de companie:

„Mai arată că, în anul 2019, a plecat după o învoială cu doamna prim-ministru la acea vreme, care pierduse alegerile în fața președintelui, în (Italia – n.r.) împreună cu fetița și cu partenera sa de viață , unde a locuit din 2019, de când fetița a intrat în clasa a VII-a. (…) Din păcate, nu a putut fi în ultimul an al ei de liceu pentru că a trebuit să vină în 2023 la pușcărie , la Rahova, pentru că a fost condamnat în mai 2023 și s-a predat autorităților pe data de 14 august (n.r. – 2023). De atunci îşi ispășește această pedeapsă.

după o învoială cu doamna prim-ministru la acea vreme, care pierduse alegerile în fața președintelui, , unde a locuit din 2019, de când fetița a intrat în clasa a VII-a. (…) Din păcate, nu a putut fi în ultimul an al ei de liceu pentru că , la Rahova, pentru că a fost condamnat în mai 2023 și s-a predat autorităților pe data de 14 august (n.r. – 2023). De atunci îşi ispășește această pedeapsă. În cele 1.025 de zile, din 15.08.2023 până astăzi, a citit de 10 ori Noul Testament Lipsar (n.r. – ediție de buzunar), o singură dată Vechiul Testament. A citit 144 de cărți, a trecut de la nepurtător de ochelari la purtător de ochelari, plus doi la fiecare ochi, a ținut un jurnal în fiecare zi cu ceea ce a făcut în pușcărie. A vorbit zilnic la telefon cu fetița, cu partenera sa, cu părinții săptămânal. A participat la competițiile organizate, atât la nivel de secție, la nivel de unitate, cât și la nivel național, pe care le-a câștigat pe toate.

A citit 144 de cărți, a trecut de la nepurtător de ochelari la purtător de ochelari, plus doi la fiecare ochi, a ținut un jurnal în fiecare zi cu ceea ce a făcut în pușcărie. A vorbit zilnic la telefon cu fetița, cu partenera sa, cu părinții săptămânal. A participat la competițiile organizate, atât la nivel de secție, la nivel de unitate, cât și la nivel național, pe care le-a câștigat pe toate. I s-a oferit șansa de a susține două conferințe cu patru module fiecare pentru ceilalți deținuți. Una se referea la oportunitățile de angajare sau de self (improvment project – n.r.) pe care deținuți le au după ce ies din această perioadă dificilă, iar cealaltă la oportunitățile de investiție și de economisire sigure.

Una se referea la oportunitățile de angajare sau de self (improvment project – n.r.) pe care deținuți le au după ce ies din această perioadă dificilă, iar cealaltă la oportunitățile de investiție și de economisire sigure. A lucrat la spălătorie 986 de zile , 186 de zile a fost câștigul pentru 2 ani și 4 luni, în fiecare dimineață, de la ora 6.00 la ora 3.00 după-amiază. Printre altele, a avut grijă și de trei generații de pisici, 11 la număr.

, 186 de zile a fost câștigul pentru 2 ani și 4 luni, în fiecare dimineață, de la ora 6.00 la ora 3.00 după-amiază. Printre altele, a avut grijă și de trei generații de pisici, 11 la număr. Tot la Rahova a învățat să facă brățări , a învățat să picteze, a învățat să deseneze și a învățat să gătească. A avut timp pentru sute de introspecții. A avut timp să vadă natura cum nu o văzuse niciodată.

, a învățat să picteze, a învățat să deseneze și a învățat să gătească. A avut timp pentru sute de introspecții. A avut timp să vadă natura cum nu o văzuse niciodată. Dar cel mai important lucru a avut timp şi şi-a făcut timp să stea de vorbă cu sute de colegi, de deținuți și să fie cu sufletul și cu inima deschisă atunci când le asculta poveștile. A revăzut fața hâdă a sărăciei și a disperării pe care o uitase, cât timp trăise în bula sa de cristal, de ales al poporului.

și a disperării pe care o uitase, cât timp trăise în bula sa de cristal, de ales al poporului. Mai arată că puține sunt momentele în pușcărie care te țin pe linia de plutire. A contat iubirea, iubirea celor dragi zi de zi, oră de oră, niciodată nu a simțit că ei s-ar fi îndepărtat (de familie – n.r.), iar a doua este visarea la ceea ce va face, la proiectul pe care îl va face după ce va fi eliberat, că la un moment dat va trebui să fie și eliberat.

Împreună cu alți prieteni şi-a propus să aducă mii de zâmbete pe fețele copiilor, ale oamenilor și ale animalelor de companie. A dedicat sute de ore acestui proiect și tare s-ar bucura dacă peste ani va putea oferi mii de zâmbete copiilor și oamenilor”, rețin judecătorii din declarația lui Vâlcov.

A crezut în premonițiile familiei că va fi eliberat

În ultima parte a discursului său, Darius Vâlcov a devenit chiar mistic, povestindu-le magistraților cum fetița și mama lui au visat că va fi eliberat, pasaj pe care judecătorii îl reproduc la persoana întâi, așa cum l-a relatat fostul ministru:

„În încheiere, solicită permisiunea de a spune o istorioară 100% adevărată despre una din multele minuni care i s-au petrecut în viața sa și a familiei sale:

despre una din multele minuni care i s-au petrecut în viața sa și a familiei sale: «În 2015, tot în luna iunie, cred că pe data de 23, dacă nu greșesc. Erau aproape trei luni de când fusesem arestat preventiv. Mă aflam la Penitenciarul Rahova, (…) vorbeam cu fetița mea la telefon. Atunci avea 8 ani și jumătate. Aceasta mi-a spus: tati, am visat că noaptea asta vei veni acasă îmbrăcat în costum, mă vei lua în brațe şi vom dormi împreună. Am închis telefonul, am început să plâng, mi-am dat seama câtă suferință am putut să provoc propriei fetițe, prin nesăbuințele proprii. Seara, la ora 10, mă uitam la PRO TV. Unul din polițiștii penitenciarului a venit și mi-a spus: Vâlcov, fă-ţi bagajele, ești liber . Am dat imediat televizorul pe canale de știri: Vâlcov este eliberat. Nu mai credeam, nu mă așteptam. Dar în acel moment am realizat că mie mi se întâmpla ce îmi fusese transmis de dimineață de către fetița mea. Bineînțeles că m-am îmbrăcat la costum, am ieșit pe poarta penitenciarului, unde mă aștepta presa. Am povestit despre acest lucru și despre minunea care mi s-a întâmplat. Și noaptea la ora 2.00 am ajuns la fetița mea, am trezit-o, am luat-o în brațe, am pupat-o și am dormit împreună cu ea.

îmbrăcat în costum, mă vei lua în brațe şi vom dormi împreună. Am închis telefonul, am început să plâng, mi-am dat seama câtă suferință am putut să provoc propriei fetițe, prin nesăbuințele proprii. Seara, la ora 10, mă uitam la PRO TV. Unul din polițiștii penitenciarului a venit și mi-a spus: . Am dat imediat televizorul pe canale de știri: Nu mai credeam, nu mă așteptam. Dar în acel moment am realizat că mie mi se întâmpla ce îmi fusese transmis de dimineață de către fetița mea. Bineînțeles că m-am îmbrăcat la costum, am ieșit pe poarta penitenciarului, unde mă aștepta presa. Am povestit despre acest lucru și despre minunea care mi s-a întâmplat. Și noaptea la ora 2.00 am ajuns la fetița mea, am trezit-o, am luat-o în brațe, am pupat-o și am dormit împreună cu ea. Acum câteva zile, mama mea în vârstă de 78 de ani, pensionară, respectat doctor până în urmă cu 10 ani, (…) mi-a spus: îngerul meu – așa-mi spune câteodată – am visat că o să vii acasă îmbrăcat în costum, cămașa albă, bărbierit (eu, de obicei, nu mă bărbieresc) și vei mânca împreună cu mine mâncarea ta favorită, salata de vinete și caș, ele te vor aștepta pe masă.

– așa-mi spune câteodată – (eu, de obicei, nu mă bărbieresc) Arată că, însuflețit de Noul Testament, de scrierile acestuia – Matei 7:7, care spune: Cere și ţi se va da – imploră instanța (pentru că alt termen mai puternic pentru vă rog nu cunoaște) să fie cea prin care Dumnezeu înfăptuiește astăzi o nouă minune familiei sale și să i se permită ca în această seară, îmbrăcat cu cămașa albă, bărbierit, să mănânce la masa copilăriei sale salata de vinete și caş, în timp ce-i sărută mâinile mamei sale și plâng unul în brațele celuilalt de bucurie”, se mai arată în motivare.

A fentat legea în trei megadosare

Darius Vâlcov a fost implicat de-a lungul timpului în trei mari dosare penale, de care a scăpat cu o condamnare de 5 ani de închisoare, dar și aceea redusă prin constatarea prescripției, apoi pe baza activității din penitenciar.

Dosarul Tablourilor: Darius Vâlcov a fost condamnat pe data de 8 februarie 2018, de instanţa supremă, la 8 ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile ocupate, după ce ar fi cerut de la o firmă de construcţii 20% din valoarea unor contracte publice, în perioada în care era edil. Cu banii, Vâlcov și-a luat tablouri: peste 100 de opere de artă semnate de Pablo Picasso (două gravuri şi un desen în cărbune), Andy Warhol, Nicolae Tonitza, Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, Constantin Piliuţă, Corneliu Baba, Horia Bernea şi Octav Băncilă. Ulterior, unele fapte s-au prescris, astfel că judecătorii i-au scăzut pedeapsa lui Darius Vâlcov la 6 ani de închisoare, apoi la 5 ani. Din pedeapsă a executat efectiv 2 ani, 9 luni și 20 de zile, restul fiind zile câștigate ca urmare a muncii prestate în penitenciar. Dosarul „Mită la Primărie”: Curtea de Apel Craiova l-a scăpat prin prescripție pe Darius Vâlcov de o mai veche condamnare de 6 ani și 6 luni de închisoare pentru fapte de corupție, comise pe vremea când acesta era primar în Slatina. El i-a pretins unui om de afaceri – denunţător în cauză – aproximativ 10% din sumele încasate de o societate de la Primăria Slatina, în baza unui contract semnat anterior, iar în perioada 21 ianuarie – 13 iunie 2013 a primit, în mai multe tranşe, de la respectiva firmă, printr-o altă intermediară, peste 2,1 milioane de lei. Banii au fost pretinși pentru ca denunţătorul să nu întâmpine probleme în derularea contractului şi să primească banii la timp pentru lucrările efectuate. Este vorba de contracte pentru reabilitarea centrului istoric al municipiului Slatina şi pentru studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi lucrări la izolarea termică a unor blocuri. Dosarul „Mită pentru cadastru”: În 2018, Vâlcov a fost acuzat că a coordonat trei firme prin interpuși, pe care i-ar fi determinat să dea mită unui funcționar de la Oficiul de Cadastru (câte 1.000 de lei lunar în perioada 2012 – 2015) în beneficiul uneia dintre societăți, mai exact pentru a aviza proiectele de cadastru realizate de una dintre firme (SC Millenium Topographica SRL). Tribunalul Gorj și Curtea de Apel Craiova l-au achitat pe Vâlcov și pe toți cei implicați din „lipsă de probe”.

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