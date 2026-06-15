În insule populare grecești precum Creta sau Santorini și în zonele rurale, instalațiile sanitare nu pot gestiona hârtia igienică, iar semnele din toalete indică această regulă pentru prevenirea problemelor.

În hotelurile de lux, sistemele moderne permit aruncarea hârtiei în toaletă, dar în locațiile tradiționale, turiștii trebuie să respecte regula coșului de gunoi pentru a evita avarii și disconfort.

Călătoriile în țările din bazinul mediteranean, cum ar fi Grecia, Turcia sau Bulgaria, pot aduce surprize neprevăzute pentru turiștii neavizați.

O regulă aparent minoră, dar esențială, este legată de utilizarea hârtiei igienice: în multe locuri, aceasta nu trebuie aruncată în toaletă, ci în coșul de gunoi.

Acest obicei este frecvent întâlnit în zonele cu sisteme de canalizare vechi și înguste, unde diametrul țevilor este de doar 50 mm, comparativ cu standardul de 110 mm din Europa Centrală.

De ce se întâmplă acest lucru? Instalațiile sanitare din aceste regiuni nu pot susține eliminarea hârtiei igienice. În plus, în unele insule și localități rurale se folosesc încă rezervoare septice, care nu pot gestiona corect deșeurile solide

Reguli stricte în zonele turistice

Grecia impune această regulă aproape peste tot, în special pe insulele populare precum Creta sau Santorini, dar și în centrul istoric al Atenei.

În Turcia și Bulgaria, situația este similară, mai ales în zonele rurale sau în clădirile vechi. Turiștii pot identifica rapid regulile locale prin semnele afișate în toalete, care interzic aruncarea hârtiei în vasul de toaletă.

Diferențe între hotelurile de lux și locațiile tradiționale

În hotelurile de cinci stele sau în stațiunile de lux, sistemele de canalizare sunt modernizate și respectă aceleași standarde ca în Europa de Vest. Aici, hârtia igienică poate fi aruncată în toaletă fără probleme.

Cu toate acestea, în restaurantele locale sau în alte spații publice, regula coșului de gunoi rămâne valabilă.

Ce să faci dacă ai greșit?

În cazul în care ai uitat și ai aruncat hârtia în toaletă, nu intra în panică. „Unul sau două șervețele de obicei nu provoacă o catastrofă, dar nu încerca să tragi apa de mai multe ori, pentru că riști să inunzi baia!

Este indicat să anunți personalul locației pentru a evita probleme mai mari.

Sfaturi pentru a evita situațiile neplăcute, la intrarea în toaletă, observă semnele sau instrucțiunile afișate. Coșurile de gunoi sunt golite regulat și sunt tratate igienic.

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