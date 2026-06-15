De ce pisicile zgârie mobila

Zgâriatul este un comportament natural, folosit de pisici pentru a-și marca teritoriul prin mirosurile eliberate de glandele din lăbuțe și pentru a îndepărta teaca unghiilor. Întrucât zgâriatul este la fel de instinctiv precum îngrijirea blănii, este dificil de eliminat complet, dar poate fi redirecționat către obiecte adecvate, cum ar fi stâlpii de zgâriere.

Alte motive pentru care care pisicile zgârie mobila pot fi:

  • Întreținerea ghearelor – Pisicile își elimină stratul exterior al ghearelor prin zgâriat, menținându-le astfel sănătoase și ascuțite.
  • Exercițiu și întindere – Zgâriatul ajută la întinderea mușchilor, în special a celor din spate și umeri, fiind parte din rutina zilnică a pisicii.
  • Reducerea stresului – Schimbările de mediu, precum noi animale de companie, vizitatori sau mutarea mobilierului, pot determina pisica să zgârie mai mult pentru a elibera tensiunea.
  • Căutarea atenției – Dacă pisica observă că zgâriatul atrage atenția ta, fie ea pozitivă sau negativă, poate continua acest comportament.

Cum oprești pisica să zgârie mobilierul

Obiectivul nu este să oprești complet zgâriatul, ci să-l redirecționezi către suprafețe adecvate. Iată paşii pe care îi poţi urma:

Identificați preferințele pisicii – Observați dacă pisica zgârie suprafețe verticale, cum ar fi perdelele, sau preferă cele orizontale, cum ar fi covoarele. În funcție de preferințe, alegeți un stâlp de zgâriere corespunzător.

Oferiți alternative potrivite – Stâlpii acoperiți cu materiale precum sisal, covor sau lemn sunt disponibili în magazinele pentru animale. Un stâlp suficient de înalt pentru întinderea completă a pisicii este ideal pentru cele care zgârie vertical. Așază aceste opțiuni lângă mobilierul țintă. Pisicile preferă soluțiile convenabile.

Alege suprafața potrivită, deoarece pisicile au preferințe în ceea ce privește texturile. Testează diverse materiale precum carton, frânghie din sisal, carpete sau texturi din lemn. Dacă ignoră un stâlp de zgâriat, problema ar putea fi textura care nu le este pe plac.

Amplasarea corectă a alternativelor este foarte importantă. Pisicile zgârie locurile unde își petrec timpul. Stâlpii de zgâriat ascunși într-un colț nu vor fi folosiți. Așază-le aproape de zonele de dormit, lângă mobilierul zgâriat frecvent, în spații comune, precum sufrageria.

Restricționați accesul la zonele nepotrivite – Acoperiți mobila cu folii de plastic, bandă dublu adezivă sau utilizați capcane care să sperie pisica, cum ar fi turnuri de pahare din plastic care cad la atingere. Redu dorința pisicii de a zgâria mobilierul folosind huse de protecție sau folie de aluminiu (ca măsură temporară). Pisicilor nu le plac texturile lipicioase sau ciudate, așa că vor evita acele zone.

Tăierea regulată a unghiilor pisicii și utilizarea capacelor de plastic pentru unghii – Aceste măsuri trebuie să fie aplicate cu grijă, deoarece pisica trebuie să accepte manipularea lăbuțelor. Ghearele mai scurte reduc daunele provocate mobilierului. Este recomandat să le tai la fiecare 2–3 săptămâni. Capacele moi pentru gheare sunt ideale pentru pisicile de apartament şi sunt o soluție sigură, care previne deteriorările fără a afecta comportamentul natural al pisicii.

Utilizează recompense pozitive – Încurajează pisica să folosească suprafețele potrivite oferindu-i tratamente alimentare, laude şi jocuri interactive. Astfel, pisica va face legătura între zgâriatul corect și o recompensă plăcută.

Elimină stresul și anxietatea – Dacă pisica începe brusc să zgârie mai mult, este posibil să fie deranjată de ceva. Identifică posibilele cauze, cum ar fi noi animale sau persoane în casă, zgomote puternice sau schimbări de rutină. Oferă-i mai multă stimulare prin jucării, copaci pentru cățărat și sesiuni regulate de joacă.

Greșeli frecvente de evitat

Chiar și cu cele mai bune intenții, proprietarii pot face greșeli care înrăutățesc situația:

  • Pedepse – Strigatul către pisică sau pedeapsa fizică nu face decât să provoace frică, fără a învăța pisica un comportament corect.
  • Eliminarea tuturor opțiunilor de zgâriat – Pisicile trebuie să zgârie. Fără alternative, frustrarea lor va crește.
  • Ignorarea semnelor timpurii – Dacă pisica începe să zgârie o zonă nouă, acționează rapid pentru a preveni crearea unui obicei.

Când zgâriatul poate semnala probleme de sănătate

În timp ce zgâriatul este normal, un comportament excesiv sau neobișnuit poate indica o problemă de sănătate. Fii atent la:

  • Creșterea bruscă a comportamentului de zgâriere
  • Semne de anxietate
  • Schimbări în apetit sau energie
  • Zgâriat agresiv însoțit de vocalizări

În aceste cazuri, consultă un veterinar pentru o evaluare detaliată.

Cum creezi un mediu prietenos pentru pisică

Un spațiu bine organizat previne problemele înainte ca acestea să apară. Iată câteva sugestii:

  • Amenajează mai multe zone de zgâriat – Include stâlpi de zgâriat, spații verticale și locuri de odihnă confortabile.
  • Rotește jucăriile și suprafețele de zgâriat – Pisicile se pot plictisi. Prin schimbări ocazionale, le vei menține interesate.
  • Respectă o rutină – Hrănirea, joaca și odihna la ore fixe reduc comportamentele stresante.

Întrebări frecvente

1. De ce îmi zgârie pisica canapeaua chiar dacă are un stâlp de zgâriat?

  • Este posibil ca pisicii tale să nu-i placă textura, înălțimea sau amplasarea stâlpului. Încearcă diferite materiale și așează-l mai aproape de canapea.

2. Cum să împiedicați pisicile să zgârie mobilierul noaptea?

  • Oferiți-le o opțiune de zgâriat lângă zonele de dormit și măriți timpul de joacă din timpul zilei pentru a reduce energia din timpul nopții.

3. Pisicile renunță la comportamentul de zgâriat odată cu vârsta?

  • Nu. Zgâriatul este un comportament pe toată durata vieții. Scopul este să le îndrumați unde să zgârie, nu să le opriți complet.

4. Spray-urile de descurajare sunt eficiente?

  • Unele spray-uri funcționează, dar rezultatele variază. Acestea sunt folosite cel mai bine împreună cu dresajul și alternative adecvate de zgâriat.

5. Cât timp durează să dresezi o pisică să nu mai zgârie mobila?

  • Majoritatea pisicilor arată îmbunătățiri în 2–4 săptămâni cu un dresaj consecvent și cu o amenajare adecvată.

Zgâriatul este o parte naturală a vieții pisicii tale. Cheia este să îndrepți acest comportament către zone acceptabile. Cu răbdare, recompense și strategii simple, poți proteja mobilierul fără a afecta starea de bine a pisicii tale. Dacă ai nevoie de ajutor suplimentar, programează o vizită la medicul veterinar pentru a te asigura că sănătatea și comportamentul pisicii sunt în ordine. În acelaşi timp, poţi achiziţiona produse care să te ajute să schimbi comportamentul de zgâriere al pisicii tale plasând o comandă cu livrare rapidă prin intermediul platformei Bringo.

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