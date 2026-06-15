Bărbatul a intrat în apă fără ezitare, însă temperaturile scăzute, cauzate de fenomenul de upwelling, i-au fost fatale. Acesta era în apă când i s-a făcut rău și a început să se agite. Apa mării nu depășea 15 grade Celsius, iar scăldatul în astfel de condiții poate deveni periculos chiar și pentru cei experimentați.

„Am observat în dreptul geamandurii o spinare de om. Până la urmă ne-am dat seama că într-adevăr e cineva înecat acolo. Nu mai mișca, stătea cu capul în apă”, a povestit un martor.

Incidentul s-a petrecut în apropierea unui foișor al salvamarilor, care au intervenit rapid pentru a-l scoate pe bărbat la mal. Aceștia au încercat să-l resusciteze până la sosirea echipajului medical, dar eforturile lor au fost în zadar, iar turistul a fost declarat decedat.

„Pot fi mai multe cauze, apa e încă rece. E posibil să fi intrat brusc în apă și să facă un SCR (stop cardiorespirator), deoarece s-a întâmplat la mal, nu a fost în larg, iar persoana care îl însoțea a spus că știa să înoate. Medicii la fel ne-au spus că atunci când s-a făcut resuscitarea, plămânii nu erau cu apă”, a explicat Gabriel, salvamar.

Fenomenul meteorologic „upwelling” a fost identificat drept cauza principală a răcirii extreme a apei de la Marea Neagră.

Potrivit specialiștilor, acest fenomen apare atunci când vânturile puternice împing apa caldă de suprafață spre larg, lăsând loc apei reci din adâncuri să urce la suprafață.

Cu toate acestea, mulți turiști par să ignore pericolul temperaturilor scăzute ale apei.

„E un pic mai rece, dar e bună oricum”, a spus un bărbat aflat la plajă.

O femeie a adăugat: „Ieri am fost în Vama Veche și acolo parcă mai ceva, ți se coagula sângele.”

În ciuda temperaturilor scăzute, meteorologii anunță o îmbunătățire a vremii în zilele următoare.

Dacă luni și marți ar putea fi averse și intensificări ale vântului în cursul după-amiezelor, de miercuri, pe turiști îi așteaptă la mare vreme frumoasă, cu temperaturi de 23-26 de grade, potrivit meteorologilor.

Deși salvamarii nu au arborat steaguri de avertizare pe plajă, îi sfătuiesc turiștii să fie prudenți și să evite scăldatul în aceste zile.

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