Ducu Bertzi, unul dintre artiștii de renume al scenei muzicale din România, a avut o agendă foarte încărcată în această vară. Este o dovadă în plus că publicului îi este dor de marii artiști pe care, însă, îi văd din ce în ce mai rar la TV.



A avut doar o săptămână de vacanță

Ducu Bertzi a povestit, în exclusivitate pentru Libertatea, ce a făcut vara aceasta și unde și-a petrecut vacanța.

„Am fost foarte prins cu tot felul de concerte, de turnee. Acum am venit din Maramureș, că am avut acolo gala Floare de Colț, ediția a cincea, pe care o fac la Sighet. De-abia am venit în București și am cântat la Muzeul Literaturii Române. Cânt o oră. Azi plec la Costinești, că este un festival acolo. Am avut o vară foarte-foarte plină.

Am avut doar o săptămână de vacanță vara asta. Am fost Grecia. Atât am apucat, pentru că în rest am avut treabă aici. Printre picături am fost în vacanță. Oricum a fost mult, că în alți ani nu am avut vacanță de loc. Eu mai umblu prin țară, dar nu e vacanță. dacă umblu, umblu cu treabă nu…

La televizor nu mai apar nu știu de ce. Nu e problema mea asta. Trebuie întrebați cei de acolo”, ne-a mărturisit Ducu Bertzi.

Dovadă a faptului că publicul așteaptă cu sufletul la gură să-l vadă în concerte stă și faptul că la spectacolul pe care Ducu Bertzi l-a susținut la Muzeul Literaturii Români, curtea a fost arhiplină, iar spectatorii l-au aplaudat la scenă deschisă pe celebrul artist.

Ducu Bertzi a avut parte și de un mic incident la concertul respectiv. La ultima piesă pe care a inerpretat-o i s-a rupt o coardă de la chitară, dar a continuat să cânte ca și cum nu s-ar fi înttâmplat nimic. La șueta de după concert – pentru că era puțin răgușit – Ducu a fost sfătuit de un medic din public să încerce o anume rețetă pentru gât. Ocazie cu care, cântarețul a făcut și o confidență. La mai toate concertele, este asistat de medicul personal. Nimeni altul decât soția sa, Teodora Bertzi, care îi supravegehază cu atenție sănătatea, dar, evident, și prestația!

Ducu Bertzi este unul dintre cei mai cunoscuți folkiști români. A început să cânte la chitară încă de pe vremea când era doar un copil și la primul festival de poezie și muzică de la Sighet (1973), Ducu Bertzi a câștigat marele premiu… o valiză. Debutul pe o scenă recunoscută a avut loc în 1976 la Baia Mare, la Cenaclul Flacăra, unde a activat până în anul 1985.

A cucerit publicul din România cu șlagăre precum: „Și de-ar fi”, „Floare de colț”, „M-am îndrăgostit numai de ea”, „Suflet fără chei”, „Omul pădurii”. Ducu Bertzi este căsătorit cu Theodora din anul 1989.