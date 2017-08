De când s-a lasat pe piața muzicală din România, Alex Velea a încercat să iasă în evidență față de ceilalți cântăreți. Fie că a mizat pe voce, mișcări de dans sau look-uri fistichii, Velea a încercat să-si condimenteze aparițiile de fiecare dată. Împătimit al modei, Alex Velea promovează tot soiul de styling-uri demne de superstarurile de peste ocean.

La curent cu toate trendurile, nu de puține ori, Alex a făcut adevărate demonstrații de stil, chiar dacă acest lucru a însemnat de cele mai multe ori să bage mâna adânc în buzunar pentru a-și achiziționa doar piese semnate de branduri celebre. Alex a promovat tot felul de trenduri, lâsându-i la început pe toți cu gura căscată. Spre exemplu, în urmă cu câteva luni, solistul a apărut pe stradă încălțat în șlapi și șosete lungi. Chiar dacă la noi această modă nu este atât de agreată, vedetele internaționale au îmbrățișat-o de mult. Conștient că un Latino Vero trebuie să pună accent pe vestimenție, pentru cel mai recent videoclip al lui, artistul a scos din propria garderobă cele mai exclusiviste piese vestimentare și le-a combinat singur, fără să aibă parte de ajutor specializat.

„Sunt pasionat de trenrduri și modă de când eram mic. În Craiova aveam și un magazin de haine, acum îmi place să-mi aleg singur hainele și să mă înformez. Hainele completează vizual muzica mea și vreau să mă reprezinte. Nu am un stilist cu care să lucrez constant, am colaborări punctuale pe anumite proiecte, iar hainele mi le comand în general on-line, nu am timp să merg prin magazine”, ne-a declarat Alex.

Alex Velea promovează purtatul papucilor cu șosete la bărbați

Inspirat de la vedetele internaționale, Velea încearcă să se evidențieze față de colegii lui de scenă și încearcă tot felul de combinații atât din punct de vedere al coafurilor, cât și vestimentare. Așa a ajuns ca în propriile videoclipuri să vină cu toate hainele de acasă, nu înainte de a face shopping-ul aferent. Spre exemplu, pentru cel mai recent clip, Velea a investit mii de euro în haine. Doar încălțările pe care artistul le-a purtat depășesc 2200 de euro. Celebrii papuci pe care tot încearcă să-i aducă la normalitate și la noi în țară, sunt din cea mai recentă colecție Versace și costă 260 de euro, iar la ei a asortat o pereche de șosete Gucci de 110 euro.

