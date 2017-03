EXCLUSIV/ Oana Roman a dezvăluit ce s-a întâmplat în ultimele zile de viață ale Ilenei Ciuculete. ”Cornel nu a ieșit deloc din salonul ei”

Vedeta a aflat că a fost internată în același spital privat cu Ileana Ciuculete, fix în ziua în care a murit artista. În ciuda acestui fapt, Oana Roman a mărturisit că nu l-a întâlnit deloc pe soțul acesteia, pe holurile spitalului.

Pentru Oana Roman, moartea Ilenei Ciuculete a reprezentat un adevărat șoc.

Aceasta nu doar că îi știa pe regretata artistă și pe soțul său, Cornel Galeș, dar a aflat fix în ziua tragediei că, pentru trei zile, au fost vecine de salon, ambele fiind internate la aceeași clinică privată, la același etaj.

Oana Roman mărturisește că nicio clipă nu a bănuit că doar la doi pași, Ileana Ciuculete își trăia ultimele sale zile de viață. Asta și pentru că vedeta, care s-a tot plimbat pe holurile spitalului, nu s-a întâlnit în niciuna dintre zile cu soțul Ilenei Ciuculete. Oana are și explicația pentru acest lucru.

”Trei zile am tot iesit pe holul spitalului, că doar nu puteam sta numai în salon, si nu l-am vazut deloc pe Cornel. Omul acesta cred că a stat numai în salon, nu a plecat de lângă Ileana, nu a ieșit deloc din salonul ei”, a mărturisit Oana Roman.

În schimb, soțul său, Marius Elisei, știa cum stau lucrurile.

Imediat după ce s-a externat și a aflat cumplita veste, Oana și-a manifestat regretul că nu a apucat să o vadă pe Ileana Ciuculete înainte de ziua fatidică în care s-a stins:

”După ce m-am externat, am aflat că Ileana Ciuculete s-a dus dintre noi. Șocul a fost și mai mare, când mi s-a spus că fusese internată în același spital cu mine și la același etaj. Și eu am aflat prea tarziu. Mă gândesc că poate as fi putut măcar să-i spun un cuvânt lui Cornel, să fiu cumva alături de ei”.