Iuliana Tudor, dezvăluiri despre Cristian Țopescu. „Cât de tare mi-a bătut inima”

Iuliana Tudor, dezvăluiri despre Cristian Țopescu. Prezentatoarea de televiziune a povestit despre întâlnirile sale cu marele comentator sportiv Cristian Țopescu.

Celebrul Cristian Țopescu este cel mai iubit comentator sportiv din țara noastră.

De-a lungul anilor, el a încântat generații după generații de telespectatori, care așteptau cu sufletul la gură să-l audă comentând reușitele, dar și eșecurile sportivilor români.

Zilele acestea, binecunoscutul comentator a împlinit 80 de ani.

Iuliana Tudor, dezvăluiri despre Cristian Țopescu: „L-am întâlnit prima oară în urmă cu 17 ani”

Prezentatoarea de televiziune Iuliana Tudor, care și-a schimbat look-ul pentru finala Eurovision 2017, a transmis un mesaj de ziua de naștere a lui Cristian Țopescu, dar și-a amintit și de întâlnirile pe care le-a avut cu acesta.

Cristian Țopescu împlineşte 80 de ani!

„L-am întâlnit prima oară pe culoarele TVR în urma cu 17 ani când îmi începeam drumul într-ale televiziunii. Mi-amintesc și acum cât de tare mi-a bătut inima atunci, cand mi-a răspuns la salut cu un zambet cald și binevoitor. După aceea, am citit un interviu acordat de domnia sa în care povestea în detaliu cum se pregătește pentru o transmisie. Mi-a rămas tot! Și am aplicat tot! Pâna și faptul că pentru fiecare sportiv sau echipă despre care vorbea avea fișe complete, o adevarată arhivă pe care o folosea ori de câte ori era nevoie. Am, la rândul meu, astăzi o astfel de arhivă cu toti artșstii pe care i-am prezentat.

Am început să-l urmaresc cu mare atenție, de la frazarea impecabilă până la fantastica lejeritate cu care schimba registrele pe conținut sau stare. M-au fascinat întotdeauna echilibrul comentariului, claritatea cu care transmitea orice, pe înțelesul tuturor, atenția la detalii, pe care nu am întâlnit-o la niciun alt comentator, seriozitatea și felul în care își respecta meseria și publicul! Mi-a fost profesor ani de zile la microfon fără să știe asta!

Ne-am întâlnit mai târziu și am fost onorată să constat că mă urmarea, îmi știa evoluția… știa chiar și cand este ziua mea de naștere. Și, invariabil, de atunci, primesc un telefon, iar la celălalt capăt aud vocea inconfundabilă a marelui jurnalist și Om care-mi spune simplu ” La mulți ani” și mă întreabă „ce face tizul meu?”(pe fiul meu îl cheama și Cristian).

Pentru mine, o fată simpla din Prahova, aceste întâlniri și clipe sunt privilegii! Din nou, recunoscătoare!

Și, poate cea mai importantă lecție pe care am primit-o de la domnul Țopescu, de asemenea, fără să știe, a fost aceea că pentru profesioniști vorbesc faptele lor! Și ce rămâne în sufletul și mai ales memoria telespectatorilor. E tot ce contează!

Să ne trăiți domnule Cristian Țopescu! Mă-nclin! La mulți ani!!!!”, a spus Iuliana Tudor, care este asemănată de apropiați cu celebra actriță Julia Roberts.