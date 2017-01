Monica Tatoiu face declarații șocante. „Când devii o povară te duci și te eutanasiezi”

Monica Tatoiu face declarații șocante. Ea a afirmat că nu vrea înmormântare cu bocete, ci mai degrabă se gândește la eutanasiere.

Monica Tatoiu a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa și nu numai.

Ea a afirmat că nu își dorește o înmormântare și că eutanasierea i se pare o variantă mai bună.

Monica Tatoiu face declarații șocante: „La 60 de ani te gândești cum să mori”

Binecunoscuta femeie de afaceri a acordat un interviu pentru Antena Stars, în care și-a deschis sufletul.

„L-am născut pe Victoraș. Trebuia să-l nasc pe 15 aprilie și era vacanță școlară. Și eu venisem din America. Copiii mei aveau nevoie de mine la școală. Și am zis: îl scoatem mai repede cu cezariană. Îl scoatem mai repede și peste 10 zile mă duc mai repede la școală… Scoate copilul și nu funcționa un plămân. Și vine doctorul și îmi spune că până dimineață copilul nu supraviețuiește. Am vrut să mă arunc de la etaj, eram la etajul 4. Atunci m-am schimbat”, a povestit ea.

„Mie nu mi-e frică de moarte. Gata, la 60 de ani te gândești cum o să mori. Am și zis, am vorbit cu fiul meu despre chestia asta și i-am spus: nu vreau să mă înmormântezi cu bocete, cu din astea… În momentul în care simți că devii o povară, te duci și te eutanasiezi. Am vorbit cu fiul meu deja”, a mai spus Monica Tatoiu.