Oana Roman a început săptămâna prin spitale. Ce s-a întâmplat

Oana Roman a început săptămâna prin spitale. Vedeta a mers de urgență la medic cu socra sa, dar și cu fiica ei.

Fiica fostului premier al României, Petre Roman, trece prin momente extrem de neplăcute. vedeta și-a anunțat prietenii virtuali că a fost nevoie să bată spitalele chiar de luni dimineață.

Oana Roman este căsătorită cu Marius Elisei, cu care a avut probleme în căsnicie, împreună cu care are o fetiță, maria Isabela.

Cei doi și-au rezolvat neînțelegerile și de curând au petrecut o vacanță în Scoția.

Oana Roman a început săptămâna prin spitale.”Rugați-vă să fiți sănătoși”

Pe pagina sa d pe o rețea de socializare, Oana Roman le-a mărturisit fanilor că are probleme cu fiica sa, dar și cu socra.

A fost nevoită să meargă de urgență la spital. vedeta nu a explicat, însă, care a fost motivul pentru care a trebuit să bată spitalele chiar de la început de săptămână.

„Azi mă plimb de la un spital la altul… Întâi cu soacra, apoi cu Isa. Rugați-vă să fiți sănătoși. E darul cel mai de preț! #sanatate #speranta”, a spus Oana Roman.

Ulterior, vedeta a ajuns la o farmacie cunoscută pentru prețurile mici, unde a stat la o coadă imensă doar pentru a putea cumpăra mai ieftin medicamente pentru fetița ei, maria Isabela.

„Când am pus niște poze despre Epoca lui Ceaușescu mulți manipulați ignoranți mi-au sărit în cap spunându-mi că eu nu știu nimic pentru că noi nu am stat la coadă. Ce știu ei despre cum am trăit, despre faptul că nici măcar tv în culori n-am avut și că în loc să ies cu copiii la joacă stăteam ore în sir la alimentara (cea de lânga Biserica Albă) ca să prind 2 pachete de unt sau câteva banane verzi…

Uite CĂ STAU LA COADĂ ȘI ÎN 2017, și merită, pentru că aici cumpăr mult mai ieftin și diferența asta contează! Am o rețetă lungă pentru tratamentul Isei și economisesc destul încât să merite coada asta!”, a comentat Oana Roman.