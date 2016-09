Selena Gomez, prima persoana care a depășit 100 de milioane de fani pe Instagram. Artista are mari probleme de sănătate

Selena Gomez a devenit prima persoana care a depășit 100 de milioane de followeri pe rețeaua de socializare Instagram. Recordul vine însă într-un moment trist al vieții ei.

În mod spectaculos, artista americană, în vârstă de 24 de ani, a înregistrat acest record pe Instagram în momentul în care, culmea, după ce a anunțat în urmă cu mai bine de o săptămână că va face o pauză de la postările de pe rețeaua de socializare și de la muzică.

Aceasta și-a anulat la începutul lunii turneul „Revival Tour” din cauza unor probleme de sănătate, iar săptămâna aceasta s-a internat într-o clinică de reabilitare. Selena încearcă să se tratateze de depresie, precizând că în ultima vreme suferă și de atacuri de panica si anxietate din cauza bolii lupus cu care a fost diagnosticată.

Ultima poza postată pe contul său verificat de Instagram este din 15 august și Selena Gómez apare întinsă pe scenă.

” Cum mulți știu deja, în urma cu aproape un an am aflat că sufar de lupus, o boală care poate afecta oamenii sub diferite forme. Am descoperit că anxietatea, atacurile de panică și depresia pot fi efecte secundare ale lupusului care ridică propriile provocări”, a explicat cântăreața într-un comunicat publicat pe site-ul turneului său, când a anunțat anularea acestuia.

@revivaltour O fotografie postată de Selena Gomez (@selenagomez) pe 15 Aug 2016 la 05:40 PDT

„Vreau să mă concentrez asupra sănătății mele și de aceea am decis să iau o pauză. Le mulțumesc fanilor mei pentru sprijin. Știu că nu sunt singură și îi încurajez și pe alții care au probleme de sănătate să și le rezolve”, a mărturisit Selena.

Ultimul show al artistei a fost pe 13 august la Auckland, în Noua Zeelanda, marcând încheierea etapei asiatice a turneului său și pe care trebuia să-l reia turneul săptămâna viitoare în America de Nord. ‘Revival’ trebuia să se încheie pe 18 decembrie la Guadalajara, în Mexic.

Lupus, o boală în care sistemul imunitar atacă țesuturile sănătoase ale corpului, afectează 5 milioane de oameni în întreaga lume, mai ales femei la vârsta procreației, potrivit Lupus Foundation of America