Această plată reprezintă punctul final al unui lung șir de contestații și apeluri prin care avocații miliardarului republican au încercat să blocheze executarea sentinței inițiale, pronunțată în luna mai a anului 2023.

„Astăzi suntem fericiți să anunțăm că ea a primit plata despăgubirilor pe care juriul i le-a acordat în urma acestei hotărâri”, a transmis Roberta Kaplan, avocata lui E. Jean Carroll, într-un comunicat de presă oficial.

Curtea Supremă a SUA a refuzat să îl salveze pe Trump

Decizia de plată a devenit una de securitate maximă pentru avocații lui Trump la sfârșitul lunii iunie, moment în care Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat definitiv să examineze recursul depus de fostul președinte. În urma acestei hotărâri, un judecător federal a emis săptămâna trecută ordinul executoriu prin care s-a dispus virarea imediată a fondurilor.

Cazul a început în anul 2019, când E. Jean Carroll, fostă jurnalistă și editorialistă de succes, în prezent în vârstă de 82 de ani, a publicat o carte de memorii.

În paginile acesteia, ea l-a acuzat pe Donald Trump că ar fi agresat-o sexual în primăvara anului 1996, în cabina de probă a unui magazin de lux din New York, Bergdorf Goodman.

La momentul respectiv, Donald Trump a reacționat vehement pe rețelele de socializare și în declarații de presă, catalogând-o pe Carroll drept o „nebună” care a inventat un „dosar complet fals” cu scopul de a obține notorietate și de a-și vinde cartea.

Aceste declarații jignitoare au atras după sine și acuzația de defăimare, pe care jurații au considerat-o pe deplin întemeiată.

Urmează o altă notă de plată uriașă

Deși plata celor 5,6 milioane de dolari stinge acest prim dosar civil, problemele financiare și juridice ale lui Donald Trump legate de acest scandal sunt departe de a fi încheiate.

Într-o a doua procedură judiciară desfășurată tot la New York, axată strict pe alte declarații defăimătoare făcute de republican în timpul mandatului său de la Casa Albă, Donald Trump a primit o lovitură și mai grea.

Instanța l-a condamnat să îi plătească aceleiași scriitoare suma uriașă de 83,3 milioane de dolari. Această a doua condamnare a fost deja confirmată de instanța de apel din Statele Unite.

Cu toate acestea, punerea ei în executare și virarea efectivă a banilor rămân în acest moment suspendate temporar, în așteptarea unei decizii finale din partea Curții Supreme, în cazul în care magistrații vor accepta să analizeze o nouă sesizare din partea echipei de avocați a liderului politic.

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