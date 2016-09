Steven Seagal își ia și cetățenie rusă

Actorul american Steven Seagal ar putea să primească în curând cetățenie rusă, , la fel ca boxerul și actorul Roy Jones Jr. sau actorul Gerard Depardieu, potrivit publicației Pravda.

Starul american a fost cel care a făcut anunțul în fața jurnaliștilor din orașul rus Yuzhno-Sakhalinsk. „Cred că cetățenia rusă este undeva, la orizont. Mi-ar plăcea să-mi petrec câteva luni din an alături de prietenii mei din Rusia, alături de oameni care mă iubesc și mă așteaptă aici”, a spus acesta. Stevea Seagala a ajuns în regiunea Sakhalin ca invitat la festivalul internațional de film Edge of the World, care se desfășoara în perioada 9-17 septembrie. Pe lângă cetățenia american, actorul are și cetățenie sârbă, pe care a boținut-o în luna ianuarie, anul trecut.

Actorul, practicant de Aikido, s-a întâlnit anul trecut cu guvernatorul regiunii Sahalin, una dintre cele mai apropiate regiuni ruse de Japonia. „Sunt foarte atras de Sahalin, care este foarte aproape de Japonia”, mărturisea Seagal.

Steven Seagal a adoptat un cățel din România

Steven Seagal s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin de câteva ori, iar liderul de la Kremlin îi poate oferi cetățenia direct, prin decret prezidențial, fără a fi nevoie ca Seagal să cunoască limba rusă sau să fi avut domiciliul stabil în Rusia suficient de lung timp, amintește agenția macedoneană.

Născut pe 10 aprilie 1952, Steven Seagal este unul dintre cei mai renumiţi actori, producători şi scenarişti, având în portofoliu numeroase filme de acţiune. Seagal este maestru în arte marţiale japoneze, având centura neagră cu 7 dani în stilul aikido.

Starul de la Hollywood este un cunoscut militant pentru protecţia mediului, activist pentru drepturile animalelor şi susţinător al independenţei Tibetului, implicându-se la nivel global în ajutorarea celor aflaţi în suferinţă. De 10 ani, el tot vine și în România, de unde a adoptat și un cățel comunitar, în 2013.