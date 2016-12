Andra este în culmea fericirii, în prag de sărbători. Artista a reușit să termine proiectul la care lucra de ceva vreme și a făcut anunțul pe contul de socializare.

Andra este în culmea fericirii și le-a mărturisit fanilor ceea ce așteptau de mult timp. Interpreta a intrat în rândul vedetelor care au blog, astfel că soția lui Cătălin Măruță și-a creat un nou spațiu unde va ține legătura cu prietenii virtuali.

Andra este în culmea fericirii la sfârșit de an

„Am o surpriza pentru voi: azi am lansat AndraOnline, un locul unde pot vorbi despre pasiunile mele, despre frumusețe, moda, familie, creșterea copiilor, despre rețetele pe care stiu să le gătesc sau despre diete, gadgeturile care îmi fac viata mai usoara si multe altele. Aici putem schimba sfaturi, putem să descoperim împreună noutăți și moduri de a fi mai fericiți”, a scris Andra pe contul de socializare. Andra este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are o carieră de succes, o mulțime de fani și scoate hit după hit. În plan personal, are o familie extraordinar de frumoasă alături de prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță și de cei doi adorabili copii ai lor, David și Eva. Andra apare pe coperta revistei Unica din luna ianuarie 2017. Artista a acordat și un amplu interviu, în care și-a deschis sufletul.