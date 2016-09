Andreea Bălan mai are puțin până să devină mamă, Artista este însărcinată în 34 de săptămâni, însă deja se gândește la momentul în care va reveni pe scenă.

Andreea Bălan le-a dat o veste bună fanilor. Mai are foarte puțin până va naște, însă a anunțat că va reveni pe scenă curând, având deja programate concerte în noiembrie și decembrie.

„Azi, într-o pauză de la filmările „Te cunosc de undeva” mă gândeam cât de tare aştept să urc pe scenă după ce nasc. Avem multe concerte programate deja în noiembrie şi decembrie, abia aştept să va văd pe toţi şi să va arăt o parte din showul nou! Vă iubesc şi vă mulţumesc că sunteţi înţelegători şi că îmi trimiteţi zilnic încurajări legate de sarcină şi de sănătate!”, a scris Andreea Bălan, pe Facebook.

Andreea Bălan nu va fi prezentă la Media Music Awards

Însărcinată în luna a opta, Andreea Bălan are mare grijă de ea şi încearcă să nu facă niciun efort, pentru a nu-şi pune fetiţa în pericol. Din acest motiv, ea a anunțat recent că va lipsi anul acesta şi de la Media Music Awards.

„Am citit multe comentarii de-ale voastre legate de premiile de la Sibiu, la Media Music Awards. Anul trecut am câştigat BEST SHOW şi am făcut unul din cele mai frumoase showuri pe care le ţin minte. Am fost invitaţi şi anul ăsta să cântăm şi totul era plănuit din luna martie pentru un show şi mai mare şi mai bun, deja aveam idei amuzante pentru covorul roşu, însă medicul nu mi-a dat voie să mai fiu pe scenă şi trebuie să mă gândesc întâi la sănătatea micuţei şi a mea şi a trebuit să anulăm tot. Însă promit că voi avea multe apariţii surpriză şi showuri complet noi după ce voi naşte. Ştiu că vă bucuraţi pentru mine si stiu că veţi înţelege de ce nu sunt acolo. Vă iubesc şi eu şi vă mulţumesc că vă pasă atât de viaţa mea personală cât şi de carieră”, a scris Andreea Bălan, pe pagina de socializare.