Andreea Bălan, emoționată, alături de fiica ei: ”Mi-au dat lacrimile instant”

Andreea Bălan a ajuns la ora bilanțului și realizează că 2016 a venit cu schimbări majore pentru viața ei. Mai mult, Andreea Bălan, emoționată, alături de fiica ei, spune că încă învață ce înseamnă să fie mamă, cu toate emoțiile care vin la pachet cu responsabilitatea, și că familia este acum pe primul loc, deși până mai ieri cariera era cea mai importantă.

Fanii artistei au descoperit o Andreea Bălan, emoționată, și cu o viziune total schimbată, față de perioada în care nu era mămică. Maternitatea a trezit în ea sentimente puternice, despre care a descoperit că le face față cu greu, pentru că era obișnuită ca fiecare situație să fie gestionată în amănunt și nimic să nu o ia prin surprindere.

Andreea Bălan mărturisește că micuța Ella este pe primul loc pentru ea și că toate trofeele și realizările profesionale pălesc în comparație cu sentimentul de mamă.

”A mai trecut un an. Însă 2016 va rămâne în amintire ca anul în care mi s-a schimbat viața pentru totdeauna. Am cunoscut în sfârșit ce înseamnă iubirea de mamă, un sentiment unic care nu se compară cu nimic și pe care doar un părinte îl știe.

La sfârșitul fiecărui an am obiceiul să îmi fac bilanțul într-un document din Windows Excel și să contorizez niște cifre, cu cât a crescut numărul de fani, câte concerte am avut, câte contracte de publicitate am avut, câte încasări și ce investiții am făcut. Niște formalități de business pe care orice om care administrează o afacere le face. În ultimii ani aceste tabeluri în Excel îmi aduceau o împlinire care mă bucura, crezând că dacă am cifrele cât mai mari, sunt mai realizată și împlinită. FALS.

Anul 2016 mi-a arătat ce înseamnă cu adevărat împlinirea, că nimic, nici o cifră, de nici un fel nu se compară cu sentimentul pe care îl am atunci când copilul meu se uită la mine sincer și cu iubire. Chiar zilele trecute, Ella a început să râdă cu poftă și să “vorbeasca”, să gângurească. Atunci am cunoscut un sentiment unic, nou, necunoscut mie și de care mi-a fost totodată frică pentru că nu mai reușeam să îl controlez, așa cum fac eu cu tot ce e în viață mea. Da, sunt un control freak, dar asta e o altă poveste.

Deci, pur și simplu eram în fața Ellei și am rămas stană de piatră în timp ce ea “vorbea” cu mine și mă privea cel mai sincer pe acest Pământ și eu nu știam cum să reacționez și cum să gestionez ceea ce simțeam. Mi-au dat lacrimile instant și am realizat că tot ceea ce îmi era familiar ca și simțire până în prezent nu era adevărul absolut. În acel moment, am realizat că în continuare voi cunoaște niște emoții și sentimente unice pe care va trebui să le accept în plenitudinea lor fără să mai încerc să le controlez. Încep să învăț ce înseamnă să fii mamă cu adevărat. Ce înseamnă să te simți ca o mamă.

Totodată am realizat că toate trofeele mele care stau la loc de cinste în living și pe care le privesc zilnic, nu mai reprezintă nimic în comparație cu zâmbetul copilului meu. Totuși ca să contorizez și de această dată ce am făcut în acest an, am deschis un Excel cu titlul “2016” și am scris simplu: AM DEVENIT MAMĂ”, a scris Andreea Bălan pe blogul ei, andreeab.ro.