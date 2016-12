Andreea Bănică și-a angajat bonă pentru micuțul Noah. Așa cum s-a întâmplat și în cazul altor vedete de la noi, interpreta a preferat o filipineză, pentru a petrece timp cu bebelușul vedetei.

Andreea Bănică și-a angajat bonă, pentru că viața cu doi copii nu este deloc ușoară. „Vine cineva străin în casa, dar ştii cum e, eu ca mama nu pot să am încredere oarbă de la început. Cu siguranţă va dura ceva timp, doar că îmi va fi de real ajutor. Sunt vesele şi foarte protectoare, am remarcat. Nu toată lumea este la fel, însă eu mizez pe lucrul acesta şi de aceea mi-am dorit o doamnă de genul ăsta, pentru că am văzut în vară, fiind la piscină la Eforie Nord, acasă la mine, am văzut o doamnă filipineză cu o fetiţă în piscină. Mi-a plăcut atât de mult şi am spus că eu aşa ceva îmi doresc penttru Noah şi pentru familia mea,„ aa spus Andreea Bănică la Antena Stars.



Andreea Bănică și-a angajat bonă, pentru a se concentra și asupra proiectelor muzicale

„Nu ştim încă cu cine seamănă. Nu ne putem da seama, însă am observat că are guriţa mea, are inimioara aceasta de sus. Chiar mă bucuram că unul are ceva de la mine. Năsucul este al lui Lucian, seamănă cu Sofia când era mică,” a spus blonda.

Andreea Bănică a născut marți dimineață, 16 noiembrie, un băiețel perfect sănătos, care a avut la naștere 2,900kg și 48 cm lungime. Artista a publicat pe contul de Facebook, prima imagine cu micuțul ei. „Cea mai frumoasă dimineață#mybabyboy, a scris vedeta în dreptul fotografiei, imediat după ce a adus pe lume al doilea copil.