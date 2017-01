Andreea Marin a dezvăluit motivele divorțului. ”Da, m-au deranjat aceste povești”

Andreea Marin a dezvăluit motivele divorțului de Tuncay Ozturk, oferind mai multe detalii despre separare și despre problemele din cuplu.

Andreea Marin a dezvăluit motivele divorțului, chair dacă voalat, prin răspunsuri bine gândite. Ea a admis că zvonurile privind presupusele infidelități au durut-o și a dat de înțeles că poveștile, deși neadevărate, ar fi apărut din pricina lui.

”Ultima mea căsnicie a fost un eșec. Am crezut foarte tare în ceea ce trăiesc. Din păcate m-am înșelat, am realizat mai târziu, dar nu am vrut să-mi reproșez mai târziu că n-am făcut tot ce era posibil. Nu m-am despărțit din pricina infidelității. Au fost lucruri în presă, dar nu a fost vina presei. Și eu am relații de lucru cu bărbați, dar eu nu am dat ocazia interpretărilor greșite. Pentru că îl poți răni pe celălalt. Chiar dacă nu este adevărat. Da, m-au deranjat aceste povești”, a declarat Andreea Marin, la Kanal D.