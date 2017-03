Claudia Pătrășcanu s-a refăcut complet după naștere, după ce pe perioada sarcinii se îngrășase 21 de kilograme. Artista a născut pentru a doua oară, în urmă cu două luni.

Claudia Pătrășcanu s-a refăcut complet după nașterea celul de-al doilea copil. „În momentul în care am rămas însărcinată aveam 54 de kilograme. Am luat 21 de kilograme şi acum mai am de dat jos 7 kilograme. Adică nu sunt nici grasă, dar nici cea mai slabă din lume”, a spus cântăreaţa la Kanal D.

Claudia Pătrășcanu s-a refăcut complet, după ce a devenit mamă pentru a doua oară

De asemenea, artista a recunoscut că nu-l mai poate alăpta pe Nicholas. „Cu biberonul mănâncă! A mâncat şi din alte părţi la început, o lună şi jumătate, dar din păcate s-a dus laptele matern şi continuăm cu laptele praf, care este foarte consistent, cu multe vitamine. Nu sunt singura mămică care nu mai alăptează”, a mărturisit Claudia Pătrăşcanu.

Claudia Pătrășcanu a născut pe 27 ianuarie, devenind mamă pentru a doua oară. Deși artista anunțase că va naște pe 31 ianuarie, aceasta a adus pe lume în urmă cu puțin timp un băiețel, pe nume Nicolas Mihail.