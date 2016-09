Cum arătau vedetele de la noi în prima zi de școală | GALERIE FOTO

Pentru multe dintre vedetele de la noi, prima zi de școală înseamnă acum emoții trăite prin copiii lor. Iată însă cum au început prezentatorii și cântăreții din România cariera de elev.

Loredana se putea lăuda încă din timpul şcolii primare de succes: a fost comandant de unitate în şcoală, respectiv un fel de şefă a elevilor. În plus Loredana a fost şi olimpică pe ţară la limba română.

Andi Moisescu s-a dus in prima zi de scoala cu degetul bandajat, dupa ce l-a strans din greseala cu usa.

Avea ghiozdan mare si rosu in spate si a nimerit in clasa celei mai severe invatatoare, in fata careia tremura chiar si directorul scolii.

Micuţă de înălţime, Andreea Esca a recunoscut de curând că încă din prima zi de şcoală s-a ales cu o poreclă. Simpaticul apelativ l-a primit de la învăţătoarea ei, care, şi în prezent, atunci când se întâlnesc, îi spune „piticot”.

”Când eram mică eram foarte, foarte micuță de înălțime și toată lumea se aștepta, când mă întreba ceva, să răspundă cineva cu o voce subțire. Și eu aveam o vocea foarte groasă, speriam pe toată lumea”, a declarat Andreea Esca.

Fostul mare tenismen Ilie Năstase a povestit că pentru el cea mai mare bucurie din prima zi de școală era treningul pe care îl primea de la mama sa şi pe care îl purta tot anul.

Actriţa Stela Popescu îşi reaminteşte primele zile de şcoală cu tristeţe, din cauza sărăciei de atunci, iar pentru Ion Caramitru, prima zi de școală a însemnat și prima întâlnire cu Securitatea.

