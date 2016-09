EXCLUSIV. Bianca Drăgușanu explică de ce fiica ei TREBUIA să aibă două nume. ”Eu mi-am schimbat destinul!”

Cu nici două săptămâi înainte de naștere, Bianca Drăgușanu a decis un al doilea nume pentru fetia ei. Explicația are un iz… mistic.

Bianca Drăgușanu a știut că bebelușul ei se va numi Sofia, încă dinainte de a-i afla sexul. A apărut însă și un al doilea nume, cu o poveste foarte interesantă. ”Victor a zis ca vrea o fetiță, vulpiță, cu ochi albaștri pe care s-o cheme Sofia și, pentru că nu mi-a dat de ales, eu am mai vrut un nume, sa-mi pun și eu amprenta cumva, Și am tot căutat și întrebat și am ajuns la Amely Sophie sau Natalia Sofia și toți au votat a doua variantă. Victor nu a vrut ca fetița noastră să aibă două nume, eu da!”, ne-a explicat Bianca.

Bianca Drăgușanu: ”Simțeam că voi reuși să scot femeia puternică din mine”

Dar ce ce s-a pus contra dorinței lui Victor? ”Pentru că și eu am două nume dintre care cu unul nu m-am identificat și, pe la 24 de ani, am renunțat la el în favoarea celuilalt. Mi-am schimbat numele și mi-am schimbat destinul. Cât am fost Anca, am fost un copil sărac, care a suferit mereu. Apoi m-am impus în fața celorlalți, inclusiv în fața alor mei, și le-am cerut să nu mă mai strige Anca, pentru că m-am săturat să fiu vulnerabilă. Simțeam că Bianca e mai puternic și că voi reuși să scot femeia puternică din mine. Nu aveam prea multe șanse într-un sătuc de provincie fără semafoare”, ne-a dezvăluit ea.

Sofia Natalia, ambițioasă ca mami, inteligentă ca tati

Și a funcționat: ”Când am început să mă prezint Bianca, lucrurile au început să se schimbe. De atunci, viața mea e din ce în ce mai aproape de cum am visat să fie. Așa și cu Sofia – dacă va simți că Natalia o reprezintă mai mult, așa se va prezenta și sunt sigură că acest copil iubit va reuși în viață tot ce își propune. Va fi ambițioasă și curajaosă ca mami și va fi inteligentă și pricepută în orice ca tati”.