Presa suedeză a fost inundată de titluri despre „călugărițele-spion pro-Vladimir Putin”, încorporate în până la 20 de biserici din țară.

Povestea suprarealistă a dezvăluit cum bisericile din Suedia, unele dintre cele mai primitoare din Europa, sunt exploatate de Rusia într-un război propagandistic cinic. Un obiectiv-cheie al Rusiei este de a prezenta călugărițele belaruse și valorile lor pro-Kremlin ca fiind binevenite și admirate în țările NATO.

Artizanat, tricotaje și șosete pentru războiul lui Putin

Măicuțele din Mănăstirea de maici Sfânta Elisabeta din Belarus, despre care se crede că sunt asociate cu GRU, agenția de informații militare a Rusiei, sunt acuzate de infiltrare în bisericile suedeze pentru a colecta fonduri în Europa. Aceste fonduri ar putea fi folosite pentru susținerea invaziei Rusiei în Ucraina.

Biserica Suediei a emis un comunicat de presă în care a condamnat măicuțele pentru practicile lor înșelătoare. Acestea susțineau că veniturile obținute din vânzarea obiectelor artizanale, precum articole din lemn, tricotaje sau șosete, erau destinate scopurilor caritabile.

În realitate însă, banii ar fi fost direcționați către sprijinirea acțiunilor rusești în Ucraina, conform relatărilor.

Michael Öjermo, preotul paroh al bisericii din Täby, o suburbie înstărită de lângă capitala suedeză Stockholm, a permis măicuțelor să își desfășoare activitățile în parohia sa.

Ca pe vremea RDG: doi erau preoți, al treilea – spion Stasi

„Sunt suficient de bătrân să-mi amintesc vremurile când veneau preoți din RDG. Dacă veneau 3, doi erau autentici, iar unul era spion al Stasi”, a declarat Öjermo. Totuși, el a subliniat necesitatea menținerii unui contact cu creștinii din țări nedemocratice.

Jurnaliștii au observat că măicuțele, poreclite „Măicuțele Z” (litera Z a ilustrat invazia rusă din Ucraina) pentru sprijinul lor față de invazia rusă, afișează simboluri pro-ruse și se fotografiază cu acestea.

„Unitate de luptă”

Liderul spiritual al mănăstirii, Andrei Lemeșonok, le-a descris ca fiind o „unitate de luptă”. Cu toate acestea, Öjermo a negat acuzațiile conform cărora măicuțele ar fi implicate în activități de spionaj.

El a recunoscut însă că prezența lor ar putea fi folosită ca propagandă de către Rusia pentru a susține ideea că cetățenii din țările NATO sprijină acțiunile Kremlinului. A insistat că suedezii care cumpără produsele măicuțelor nu contribuie în mod indirect la invazia din Ucraina.

  • În Marea Britanie, călugărițele obișnuiau să viziteze catedrala din Winchester pentru a-și vinde marfa, dar li s-a interzis accesul în 2022, din cauza poziției lor față de războiul din Ucraina.
  • Acest lucru a influențat parțial decizia Bisericii Suediei, în urma incidentului călugărițelor-spion de la Täby, de a emite un avertisment tuturor congregațiilor, îndemnându-le să nu sprijine mănăstirea.

Acces la locații în apropierea obiectivelor militare din Suedia

Într-o declarație separată, Kristina Smith, șefa diviziei pentru planificarea acțiunilor în situații de criză a Bisericii Suedeze, a afirmat că Biserica Ortodoxă Rusă urmărește să obțină acces la locații strategice, cum ar fi clădiri situate în apropierea obiectivelor militare.

Am emis un avertisment general împotriva permiterii Bisericii Ortodoxe Ruse să închirieze sau să împrumute clădiri bisericești, deoarece am observat că locurile pe care doreau să le împrumute se aflau lângă instalații militare.

Deja a fost aprobată construirea Bisericii Ortodoxe a Sfintei Născătoare de Dumnezeu din Kazan, lângă aeroportul din Västerås, 90 de kilometri vest de Stockholm, Acest loc ar putea fi folosit ca „bază de rezervă în caz de conflict armat”.

„Punct de sprijin pentru strângerea de informații împotriva Suediei”

Serviciile secrete suedeze suspectează că biserica este deja folosită pentru spionaj, iar consiliul orașului Västerås intenționează să revoce autorizația de construcție, deși permisiunea fusese acordată cu mult înainte de invazia din Ucraina.

  • Aeroportul Stockholm-Västerås, sau VST, are una dintre cele mai lungi piste de aterizare din țară și a fost intens utilizat în timpul pandemiei de COVID. În Suedia este cunoscut drept aeroport „de contingență”, ceea ce înseamnă că, în cazul unei crize, cum ar fi un dezastru natural sau, conform aceleiași logici, un război cu Rusia, aeroportul va fi un punct-cheie.

„Bănuim că această biserică este un punct de sprijin folosit pentru strângerea de informații împotriva Suediei”, a declarat Eleonore Lundkvist, vicepreședinta opoziției din consiliul orașului Västerås.

Ambasada Rusiei a respins acuzațiile, iar Mănăstirea de maici Sfânta Elisabeta a transmis că ajută doar grupurile vulnerabile și că nu susține invazia din Ucraina.

