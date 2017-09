Fetița Biancăi Drăgușanu a cucerit internetul. Ce mult a crescut Sofia

Fetița Biancăi Drăgușanu a cucerit internetul. Iubita lui Victor Slav a postat o imagine în care apare alături de mama ei și mucuța Sofia.

Fetița Biancăi Drăgușanu crește pe zi ce trece, iar Sofia este de o frumusețe răpitoare. Mama ei a publicat o fotografie pe Facebook, iar fanii au reacționat imediat.

Fetița Biancăi Drăgușanu seamănă tot mai mult cu tatăl ei

Pentru că astăzi a fost prima zi de școală, vedeta și-a amintit de copilărie și a dezvăluit amănunte mai puțin știute de cei care o cunosc. „Până în școala generală am fost ascultătoare, apoi am început să devin, încet, încet, rebela, cam cum sunt toate fetele cand ajung la liceu, cred ca sunt buricul pamantului. Apoi, cu experiența, cu viața și cu timpul, m-am mai calmat, m-am mai domolit si mi-am dat seama ca sunt și lucruri bune si lucruri rele si am inceput să fac diferența între ele„, a spus Bianca Drăgușanu pentru revista Unica. Bianca Drăgușanu va prezenta Te vreau lângă mine la Kanal D, în locul Gabrielei Cristea.