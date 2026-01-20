De luni până vineri, în săptămâna 12-16 ianuarie 2026, emisiunea a fost lider de audiență. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, show-ul a înregistrat în medie 6,8 puncte de rating și 26,9% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă a avut în medie 3,2 puncte de rating și 12,7% share.

La nivel național, fiecare ediție din săptămâna trecută a fost urmărită, în fiecare minut, de peste 1,3 milioane de telespectatori, iar peste 4,2 milioane de telespectatori au urmărit cel puțin un minut din una dintre edițiile săptămânii.

„Ne bucură enorm să știm că cei de acasă ne sunt alături zi de zi, de luni până vineri. În spatele acestei emisiuni este munca unei echipe mari, de oameni dedicați, care fac ca magia de pe micile ecrane să fie posibilă. În fiecare ediție ne dorim să aducem în casele telespectatorilor povești de viață impresionante și acel suspans care nu te lasă să clipești până la deschiderea ultimei cutii. Pot să promit că urmează în continuare ediții cu câștiguri surprinzătoare”, a spus prezentatorul Cosmin Seleși.

Declarația lui Cosmin Seleși vine după ce el a apărut alături de Cătălin Măruță, cel care va rămâne fără emisiune la PRO TV. Potrivit unui anunț oficial al postului din Pache Protopopescu, „La Măruță” va avea ultima ediție pe 6 februarie 2026. Apoi, în locul emisiunii lui Cătălin Măruță vor fi difuzate seriale.

12-16 ianuarie 2026 a fost o săptămână bună și pentru concurenți, care au reușit să câștige premii în valoare totală de 135.900 de lei, urmându-și intuiția și alegând cutiile potrivite. Provocarea continuă în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 18.00, la PRO TV.

