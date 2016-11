Jojo și-a schimbat urgent dieta înainte de naștere. Ce decizie a luat

Jojo și-a schimbat urgent dieta înainte de naștere și asta pentru ca fetița ei să crească sănătos și să se hrănească așa cum este normal. Actrița așteaptă dintr-un moment în altul să nască, așa că se pregătește intens pentru marele eveniment.

Jojo și-a schimbat urgent dieta, cu doar trei săptămâni înainte să nască

Acum, in sarcina imi doresc sa ii ofer zanutei mele alimente cat mai nutritive pentru a se dezvolta. Calciul, potasiul si cromul sunt substantele benefice pe care tin neaparat sa le introduc in dieta mea pentru a avea o fetita perfect sanatoasa! De ce tin neaparat sa introduc alimente care au in compozitia lor calciu? Deoarece aceasta substanta este esentiala pentru formarea si dezvoltarea sanatoasa a inimii, a muschilor si a nervilor bebelusului, dar si pentru sustinerea un ritm cardiac normal si a dezvoltarii abilitatii de coagulare a sangelui. Asa m-am hotarat sa consum zilnic (sau aproape zilnic) seminte de susan, mozarella, seminte de chia, iaurt degresat si branza de vaci. Pentru a mă asigura că zânuta mea preia o doză suficientă de potasiu, consum 2 bucăţele de ciocolata neagră pe zi, migdale sau fistic.“. a scris Jojo pe blogul personal.