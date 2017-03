Mădălina Ghenea a fost amenințată cu moartea. “Observ că tot nu renunți”

Mădălina Ghenea a fost amenințată cu moartea, de când a anunțat că este însărcinată cu fetiță. Dacă unii dintre fani au felicitat-o, alții au amenințat-o cu moartea pe viitoarea mămică.

Mădălina Ghenea a fost amenințată cu moartea, pe contul de socializare. Iubita lui Matei Stratan a postat un mesaj dur pentru tânăra care a amenințat-o cu moartea. Bruneta i-a spus cuvinte grele într-un comentariu.

Mădălina Ghenea a fost amenințată cu moartea și a trăit cu teama că i se poate întâmpla ceva

”Mă bucur că ai evoluat! De la amenințările cu moartea, cu tăiatul pe față și pozele cu bebeluși zăcând într-o baltă de sânge, ai trecut la toate cele bune. Observ totuși cu mare dezamăgire că tot nu renunți. Matei este cel mai frumos din lume pentru mine, mi-a dăruit o minune și pentru asta, orice ar fi, o să îl iubesc toată viața. Tu mai bine ai grijă de relația ta și de acel băiat de care îți bați joc pe la fiecare colț pe unde ți se pare ție că primești o firimitură de notorietate”, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram.

Mădălina Ghenea va avea o fetițăcu iubitul ei Matei Stratan. Micuța va veni pe lume în luna aprilie, iar părinții ei sunt nerăbdători să o țină în brațe. „Primele luni au fost dificile. Am ajuns în spital, am crezut că am să-l pierd. Eu vreau cinci, sau şase. Visez la o familie numeroasă. Mi-am dorit un copil, dar a fost greu”, a mărturisit el Ghenea, pentru Gioia, citat de Gossipetv.com.