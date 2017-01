Nicoleta Luciu s-a operat din nou. Și-a făcut o nouă intervenție estetică

Nicoleta Luciu are o mulțime de trasformări estetice la activ, însă nu se oprește chiar dacă s-a cam retras din showbiz. Nicoleta Luciu s-a operat din nou, pentru a remedia o problemă estetică și a mărturisit totul pe o rețea de socializare.

Nicoleta Luciu s-a operat din nou. Înainte de a intra în operație. Nicoleta Luciu a postat un mesaj pentru amicii virtuali, în care anunță, cu emoții, că se va lăsa din nou pe mâna medicului estetician. ”Suntem pregătiți să intrăm în sala de operații. Să-mi țineți pumnii. Am ceva emoții. O să vedeți o transformare spectaculoasă, într-o zonă pe care noi, femeile, ne dorim să arate impecabil”, a spus Nicoleta Luciu, fără a preciza despre ce intervenție este vorba.

În 2015, Nicoleta Luciu a renunţat la silicoanele de peste un kilogram pe care şi le-a pus după naşterea tripleţilor. Durerile de spate au convins-o pe voluptoasa brunetă să opteze pentru implanturi mai mici. Atunci, ea s-a operat la o renumită clinică din Turcia, pentru a-şi duce planurile la bun sfârşit.

Nicoleta Luciu s-a mutat din București la Miercurea Ciuc, acolo unde locuiește împreună cu soțul său, Zsolt Csergo, și cei 4 copiii ai lor: Zsolt Junior și tripleții Kim, Karoly și Kevin. Vedeta a intrat în direct prin telefon la emisiunea prezentată de Mihai Morar la Antena Stars, unde a comentat pe marginea faptului că s-ar fi îngrășat după sărbătorile de iarnă, dar și despre viața pe care o are la Miercurea Ciuc. ”Am fălcuțe, am gușă… Ne ocupăm de copii, de casă, de antrenamente. Am înscris băieții, i-am înscris pe toți trei la hochei. Fac hochei de performanță”, a declarat Nicoleta Luciu.