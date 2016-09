Sebastian Papaiani a murit. Nu și-a mai văzut fiul secret de 29 de ani

Sebastian Papaiani a murit marți, 27 septembrie. Avea 80 de ani. regretatul artist nu-și mai văzuse fiul secret de 29 de ani.

Renumitul actor Sebastian Papaiani a murit. Artistul a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. În ultima perioadă de timp, actorul a avut numeroase probleme de sănătate, fiind internat de mai multe ori în spital din cauza unui accident vascular-cerebral.

El a suferit în urmă cu două luni și jumătate un accident vascular cerebral în urma căruia a căzut și s-a lovit la cap. În urma accidentului, a suferit o pareză ușoară la piciorul stâng și nu mai putea vorbi.

A murit cu un imens regret în ceea ce privește viața personală – era certat de 29 de ani cu fiul său mai mare, potrivit realitatea.net.

Acesta duce un trai modest la Sibiu.

„Mă simt vinovat pentru faptul că, deși fusesem încredințat tatălui, la solicitarea mea, atunci când aveam 10 ani, eu am fugit de la el și m-am reîntors la mama. Tata nu mi-a putut ierta niciodată trădarea, de aceea nu a vrut să mai știe absolut nimic de mine. A venit pentru câteva minute în 1987, atunci când îmi satisfăceam stagiul militar la Giurgiu. Am stat foarte puţin de vorbă, așa ca doi străini”, a declarat Sebastian Papaiani jr pentru iongirnod.blogspot.ro.

Sebastian Papaiani și-a văzut frații gemeni murind

Sebastian Papaiani a trecut printr-o mare dramă, despre care puțini știu. El a fost martor la moartea fraților săi gemeni. Cei doi au murit pe când avea doar 4 ani. Tragicul eveniment s-a petrecut in timpul cutremurului din anul 1940.

„A căzut tavanul pe ei. Mama a băgat copăița cu Radu si cu Luminița sub pat, iar noi am iesit. Noi nu am știut că a cazut tavanul peste ei… au murit asfixiați acolo. Casa noastră era făcută dintr-un material care nu te omoară, din chirpici. Cădea peretele, rămanea restul. Dar aici a căzut tocmai pe pat, care s-a rupt și el, la rândul lui”, își amintea, cu tristețe, Sebastian Papaiani.

INFO

Sebastian Papaiani a fost unul dintre cei mai cunoscuți actori din România. De-a lungul anilor a jucat alături de mari actori ai scenei românești, precum Amza Pellea și Dem Rădulescu. A făcut roluri memorabile, care au ajuns imediat la inimile publicului.