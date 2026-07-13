„Doamna directoare ne-a spus că s-au produs niște erori”

Potrivit femeii, rezultatele admiterii au fost afișate săptămâna trecută, joi seara, iar elevii și părinții au crezut că procesul s-a încheiat. Bucuria copiilor a fost însă de scurtă durată. A doua zi pe grupurile de părinți au început să circule informații potrivit cărora listele urmau să fie refăcute din cauza unor erori. „Copiii au fost declarați admiși, iar după câteva zile au aflat că există posibilitatea să fie eliminați de pe liste. Sunt copii care au trăit cu emoția că au intrat la liceul dorit, iar acum sunt puși din nou în situația de a aștepta și de a nu ști dacă mai au sau nu loc”, ne-a declarat aproape plângând mama unei eleve.

Panicați, părinții s-au prezentat vineri la liceu pentru explicații, însă că nu au primit răspunsuri clare. „Doamna directoare ne-a spus că există niște erori, însă nu ne-a dat mai multe informații”.

Revoltați, părinții elevilor au cerut explicații la secretariatul școlii, însă nu i-a lămurit nimeni. Foto: arhivă personală

Părinții acuză lipsa de transparență: „Nimeni nu ne-a explicat ce se întâmplă”

Nemulțumirea părinților este alimentată și de modul în care au fost comunicate informațiile. Aceștia spun că, deși zvonurile privind modificarea listelor circulau încă de vineri, reprezentanții școlii nu au făcut publice explicații oficiale.

Mai mult, sâmbătă pe site-ul liceului a fost publicat un anunț prin care elevii declarați admiși erau chemați luni pentru ridicarea adeverințelor de înscriere. „Însă, astăzi, în momentul în care am ajuns la școală să le ridicăm, am aflat că documentele nu vor fi eliberate deoarece listele sunt din nou în verificare. Nimeni nu ne-a explicat ce se întâmplă”, a explicat un alt părinte.

Suspiciuni privind modificarea clasamentului după afișarea rezultatelor

Oamenii spun că modificarea listei s-ar fi produs odată cu înscrierea unor candidați după termenul prevăzut în calendarul admiterii. Această supoziție, dacă s-ar confirma, ar putea schimba ordinea mediilor și ar elimina elevii aflați inițial pe ultimele locuri admise. „Este ora 16.30 și încă așteptăm să vină doamna directoare – am înțeles că se află la inspectorat – să afișeze noile liste și să vedem care dintre copiii admiși inițial vor fi respinși. Este plecată de trei ore. Deocamdată, la avizier sunt afișate listele vechi, dar acestea urmează să fie înlocuite”.

Dacă elevii admiși în urma probelor eliminatorii pe care le-au susținut în luna mai nu primesc aceste adeverințe, ei nu vor putea participa la repartizarea computerizată, a explicat o altă mamă. „

Părinții au declarat că situația s-a creat după ce mai mulți elevi care au picat la Liceul Tonița ar fi încercat să opteze pentru Liceul „Socolescu”. Și, continuă oamenii, nu ar fi fost nicio problemă dacă s-ar fi înscris în perioada de înscrieri. „Dacă cineva s-a înscris după termenul limită, atunci nu este corect ca alți copii, declarați deja admiși, să fie scoși de pe listă. Regulile trebuie să fie aceleași pentru toată lumea”. Însă vorbim,deocamdată, doar despre o suspiciune a părinților, în lipsa unor explicații oficiale privind modul în care au fost refăcute listele.

„Sunt copii care au fost admiși, iar acum au fost împinși sub linie. Vorbim despre familii care au trăit patru zile cu convingerea că admiterea este încheiată și acum află că riscă să piardă locul”, ne-au mai spus părinții, revoltați.

Părinții cer verificări și amenință liceul cu tribunalul. Oamenii cer suplimentarea locurilor

Nemulțumiți de situație, părinții solicită verificarea întregului proces de admitere și publicarea tuturor documentelor care au stat la baza modificării listelor. dacă acestea vor fi modificate. Unii spun că sunt pregătiți să deschidă procese pentru a obține documentele și înregistrările care ar putea arăta momentul în care au fost operate eventualele modificări.

„Nu este normal ca niște copii declarați admiși pe liste oficiale să afle după câteva zile că ar putea fi respinși. Dacă au existat greșeli, ele trebuie explicate transparent, iar dacă este nevoie, soluția este suplimentarea locurilor, nu eliminarea unor copii care au fost deja declarați admiși”, afirmă părintele.

Până la clarificarea situației, zeci de elevi și familiile lor rămân într-o stare de incertitudine, așteptând listele finale și explicațiile oficiale.

Până la această oră, niciun reprezentat al Inspectoratului Școlar București nu a putut fi contactat pentru detalii. Nici directoarea liceului, Monica Cazacu, nu a răspuns la telefon și nici din partea Ministerului Educației nu am primit lămuriri.

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