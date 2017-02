Sore a suferit de depresie postnatală. Detalii neștiute din viața artistei

Sore a suferit de depresie postnatală, însă abia acum a vorbit despre acest lucru. Vedeta a apărut în direct la tv, unde a făcut dezvăluiri mai puțin știute despre viața ei.

„A doua sarcină nu este în program pentru că am trecut de prima perioadă. Acum suntem la pupici şi d-astea. Întotdeauna am fost cu picioarele pe pâmânt. Acum am înţeles ce înseamnă iubirea. Este vorba despre faptul că mă trezesc dimineaţa şi niciun lucru nu este suficient de important să mă dărâme pentru că o văd pe ea, pe fetiţă. Am avut două săptămâni depresie postanatală. Seara mă lua un soi de atac de panică dacă nu o auzeam pe cea mică, dacă nu mai respira. M-a ţinut doar două săptămâni.” a declarat Sore în direct la Antena Stars.

„Am inel de logodnă, dar nu mă mărit. Sunt cu promisiune. Mi s-a promis. Era în plan să fie anul acesta, dar am uitat să rezerv locaţia. Când am sunat, deja era dată locaţia. Nu e problemă care să îmi stea pe inimă.” a mai spus Sore.