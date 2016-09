VIDEO EXCLUSIV. Roxana Vancea a filmat goală și l-a ispitit pe Pepe. ”Se strânseseră toți în vestiar și se uitau la noi”

De curând, Roxana Vancea a filmat unul dintre cele mai incendiare videoclipuri din ultima perioadă. Fosta asistentă TV și cea mai bună prietenă a ei, Iulia au intrat goale sub dus și au dus pasiunea la cote extreme. Chiar dacă Pepe nu făcea parte din scenariu, se pare că nu a putut sta departe de cadrele sexy.

Așa cum era de așteptat, în momentul în care Roxana Vancea a filmat goală, toată echipa de producție a fost pusă în dificultate, mai ales că era formată doar din băieți. Printre cei care au atras cu ochiul în momentul în care Roxana și prietena ei Iulia, câștigătoarea Bikini Fitness 2015, au început să se sărute pasional și să se pipăie, s-a numărat și Pepe.

„A fost drăguț. Am filmat de dimineață de la ora 9 până la 1 noaptea. Cadrele cu noi la duș le-am filmat separat, dar cred că era și el prin spatele camerelor, pe acolo. Nu știu acum. Oricum erau foarte mulți băieți, se strânseseră acolo în vestiar și se uitau”, a declarat Roxana Vancea pentru Libertatea, completând că nu s-a simțit deloc inhibată de camerele de filmat, ba mai mult, faptul că videoclipul a avut loc chiar în sala de antrenamente pe care o frecventează zilnic a făcut-o să se simtă ca acasă.

„Sunt învățată cu camerele și nu aveam cum să am emoții cu Iulia, cu Pepe, care sunt prietenii mei și nu am cum să am emoții în prezența lor. Plus că am filmat la mine la sală unde eram direct în peisajul meu acolo. Scena din duș a durat cel mai puțin. Aia ne-a ieșit din prima. Deci acolo am fost perfectă, în rest am tras mai multe cadre”, a mai completat fosta asistentă TV.