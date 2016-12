Mâine seară, cei mici, dar şi cei mari îşi curăţă frumos ghetuţele şi aşteaptă ca Moş Nicolae să vină să le lase cadouri. Ziua de 6 decembrie are o semnificaţie şi mai aparte pentru multe dintre vedetele autohtone care poartă numele de Nicolae sau Nicoleta. Câţiva dintre aceia care îşi sărbătoresc onomastica ne-au povestit cum îl aşteptau ei pe Moş Nicolae, dar şi cum petreceau de ziua numelui.

Nicole Cherry, de 3X sărbătorită

Nicole Cherry se numără printre cele mai fericite. Pentru cântăreaţă, luna decembrie începea cu multe cadouri. Nicole avea motiv triplu de sărbătoare, deci, implicit, primea de trei ori daruri, pe care, însă, părinţii ei aveau dificultăţi în a le pregăti, după cum ne-a povestit chiar tatăl ei: “Era un copil tare neastâmpărat, de mică voia să ştie ea totul. Aşa că ne-a fost greu să facem pe Moşu’. Era un soi de Denis pericol public, aşa că a trebuit să fac tot felul de scenarii pentru a-i putea pregăti cadourile. Odată, ştiu că am deschis geamul larg şi am pus cadourile. Ea a venit tot într-o fugă şi iam zis că Moşul a fugit repede pe geam ca ea să nu-l vadă”. De ce sărbătoreşte Nicole de trei ori, ne explică tot George Ghinea, părintele artistei: “Nicole este născută pe 5 decembrie, apoi de Sf. Nicolae este ziua ei de nume, dar şi Moş Nicolae, aşa că a trebuit de fiecare dată să-i cumpărăm trei cadouri. Nu scăpam altfel”. Anul acesta, Nicole nu va mai căuta în ghetuţe încercând să-l prindă pe Moş în flagrant, ci va petrece Sf. Nicolae pe scenă, aşa cum şi-a dorit de mică.

Nicoleta Nucă nu a primit niciodată cadouri

Cântăreaţa Nicoleta Nucă a aflat de existenţa lui Moş Nicolae abia când s-a mutat în România. Originară de peste Prut, artista nu a primit niciodată cadouri în ghetuţe. “În familia mea nu am sărbătorit Sfântul Nicolae prin cadouri în ghetuţe, de fapt, nici nu ştiam de tradiţia asta până să mă mut în România. În Republica Moldova, ziua numelui nu este o sărbătoare atât de importantă ca în România. Rareori sărbătoream ziua numelui şi atunci primeam doar dulciuri”, ne-a spus Nicoleta Nucă. De când locuieşte în Bucureşti, artista a început să împrumute din obiceiuri şi încearcă să recupereze toate zilele onomastice ratate. “Anul acesta, de ziua mea o să ies cu prietenii, asta dacă nu voi avea concert”, a adăugat cântăreaţa.

Atunci când era mică, Nicoleta Luciu nu primea daruri consistente, ţinând cont că familia ei nu avea o situaţie financiară foarte bună. Cu toate acestea, ea a crescut cu spiritul lui Moş Nicolae, pe care încearcă să-l transmită şi copiilor ei. “Cred că perioada asta este cea mai aproape de poveste. Şi noi am trecut prin ea şi o menţin pe cât pot şi acasă. Cei mici numără nopţile şi întreabă pe toată lumea ca să fie siguri că nu-l ratează pe Moşu’. Când nu sunt atentă, îşi pun şi câte două perechi de ghetuţe la uşă, sunt foarte tari. Eu le spun micuţilor mei că Moşu’ urmăreşte fiecare copil, are pitici şi zâne zburătoare care îi dau raportul, iar spiriduşii împachetează cadourile”, a declarat Nicoleta Luciu, completând că, deşi primea doar câteva dulciuri, ea îşi dorea enorm să-l cunoască personal pe Moş Nicolae şi să-i mulţumească. “Când eu eram micuţă, cadourile se rezumau la dulciuri, portocale şi, din când în când, ceva de îmbrăcat. Ştiţi cum era pe vremea aceea. În noaptea când trebuia să vină Moş Nicolae adormeam mereu pe pervaz ca să-l prind. Mulţi ani am făcut asta. Patul era sub geam, iar eu stăteam în genunchi în pat şi cu coatele pe geam, aşteptam Moşu’ pe geam ca să-l prind. Voiam să-l văd cum pune cadouri”, ne-a mai spus fosta vedetă TV.

Niculina Stoican se spovedea în faţa nuielei

Cântăreaţa de muzică populară Niculina Stoican povesteşte că, de Moş Nicolae, primea câte o nuieluşă… “Crescând la ţară, la bunica, nu prea exista obiceiul acesta cu ghetuţele. Primeam doar nuci, mere, biscuiţi, bomboane cu lapte. Şi mereu câte o nuieluşă. Atunci bunica mă punea să recunosc ce greşeli am făcut ca să mă ierte Moşul şi să nu mă altoiască. Iar eu spuneam tot. La fel l-am crescut şi pe fiul meu, nu cu m u l t e avuţii, ci cu reguli bine conturate şi uşor de a s u – mat”.

Nicolle Stănese, pusă în dificultate de fiica ei

Dacă atunci când era mică Nicolle Stănese era mai credulă în ceea ce priveşte poveştile cu Moş Nicolae, fiica ei, în vârstă de aproape 3 ani, e sceptică: “Anul trecut i-am explicat că Moşul a venit pe geam, iar ea mi-a spus că un moş bătrân nu are cum să sară pe geam”. Altfel… “Moş Nicolae pentru mine este mai mult decât un moş care aduce daruri, e ziua în care familia se adună mereu, pentru că sărbătorită nu sunt doar eu, ci şi fratele şi tatăl meu”. Vedeta TV a spus că-şi aduce aminte cu plăcere de întregul ritual pe care-l avea înainte de Moş Nicolae, tradiţie pe care o respectă şi fiica ei, Ana-Victoria: “Dormeam întotdeauna cu promisiunea că dimineaţa o să găsesc ce mi-a lăsat Moş Nicolae în papuceii pe care-i tot curăţam cu câteva zile înainte, să fiu sigură că o să fie perfecţi. Dimineaţa, era fericire mare. Primeam ce primeşte şi fetiţa mea azi: dulciuri, fructe şi câte o jucărioară la care tânjam. Primeam şi jordiţă, dar nu pentru că nu eram cuminte, ci pentru că acela era semnul că Moşul a trecut pe la noi”.