Atacuri asupra infrastructurii critice din Kuweit. O centrală electrică vitală, grav avariată

Autoritățile kuweitiene au raportat pagube semnificative la o centrală electrică „vitală” și la o unitate de desalinizare a apei, ambele fiind oprite temporar. „Aceste atacuri pun în pericol viața și siguranța civililor”, au declarat oficialii locali, denunțând acțiunile Iranului. Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) a condamnat atacurile, considerându-le „crime de război”.

Ali Mahmoud, un angajat egiptean al unui furnizor de electricitate din Kuweit, a declarat pentru AFP că populația este „îngrijorată de extinderea conflictului” și de o posibilă întrerupere a curentului electric, în condițiile în care temperaturile au ajuns sâmbătă la 47°C.

SUA au distrus infrastructură civilă critică din Iran: apă și energie

În Iran, atacurile americane au dus la distrugerea completă a unei stații de pompare a apei de mare și a unui transformator electric dintr-o fabrică de desalinizare din provincia Hormozgan, situată lângă Strâmtoarea Ormuz, potrivit autorităților locale. SUA au declarat că atacurile lor s-au concentrat pe „site-uri de supraveghere, infrastructuri logistice militare și depozite subterane de arme”, negând orice țintire a infrastructurii civile.

Potrivit unui raport emis sâmbătă de Ministerul Sănătății din Iran, bombardamentele americane au cauzat moartea a 50 de persoane și rănirea a peste 500 începând cu 27 iunie. ONU a calificat atacurile asupra infrastructurii civile drept „inacceptabile”.

Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz. Două petroliere ar fi fost avariate de mine

În Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru comerțul global cu hidrocarburi, situația rămâne tensionată. Gărzile Revoluționare ale Iranului au anunțat că au „oprit” patru nave cu ajutorul dronelor și rachetelor, acuzând două petroliere că ar fi fost avariate de mine. Armata americană a respins acuzațiile.

Între timp, SUA au reinstituit blocada asupra porturilor iraniene, ridicată anterior în urma unui protocol semnat pe 17 iunie, care a fost încălcat rapid de ambele părți. Vice-ministrul iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, a declarat sâmbătă la televiziunea de stat: „Statele Unite au încetat să-și respecte obligațiile din protocol, iar noi am fost forțați să le dăm o lecție”.

Trump a amenințat cu noi atacuri asupra centralelor electrice și podurilor din Iran

Donald Trump Foto: Profimedia Images

În alte locuri din Golf, tensiunile au escaladat. În Bahrain, mai multe explozii și sirene de alertă au fost raportate în Manama, armata anunțând că a interceptat noi atacuri iraniene. De asemenea, Iordania a fost vizată de atacuri similare, iar zborurile din Kuweit au fost amânate.

Secretarul general al CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi, a declarat că „acțiunile Iranului reprezintă o escaladare extrem de periculoasă, o încălcare gravă a dreptului internațional și a Cartei Națiunilor Unite”.

Pe fundalul acestui conflict în intensificare, președintele american Donald Trump a amenințat cu noi atacuri asupra centralelor electrice și podurilor din Iran, dacă Teheranul nu va accepta să reia negocierile. Tensiunile au atins cel mai înalt nivel de la reluarea ostilităților, începută pe 7 iulie, conform AFP.

Administrația Trump a transmis Israelului că intenționează să desfășoare zeci de avioane cisternă suplimentare pe teritoriul său în perspectiva extinderii operațiunii militare împotriva Iranului, dezvăluie Axios, care citează surse americane și israeliene.

În replică, o agenție de presă din Iran apropiată Gărzilor Revoluționare a publicat pe rețelele de socializare un videoclip de-a dreptul amenințător, intitulat sugestiv „Unde poate fi ucis Trump”. Filmarea, realizată în limba engleză și monitorizată de agenția DPA, pretinde că expune traseul obișnuit pe care convoiul președintelui american Donald Trump îl parcurge în Florida spre reședința sa de la Mar-a-Lago, indicând un pod ca fiind o vulnerabilitate majoră în securitatea liderului de la Casa Albă.

Postarea vine ca o dovadă clară că regimul de la Teheran insistă cu privire la planurile de eliminare a președintelui SUA, ducând tensiunile geopolitice la un nou nivel de alertă.