Raluca Bădulescu își face vacanța cu actualul și fostul soț

Aflată în ultima săptămână de filmări pentru sezonul II „Bravo, ai stil!”, Raluca Bădulescu se pregătește de câteva săptămâni de respiro. Așa că, până va începe din nou filmările, Raluca Bădulescu își va face vacanța departe de București, alături de fiul ei, dar și de actualul și fostul soț.

Chiar dacă s-a despărțit de Vali Pungă, bărbatul cu care are un copil, Raluca Bădulescu are o relație mai mult decât perfectă cu acesta. Vali nu este doar prietenul cel mai bun al juratei de la „Bravo, ai stil!”, ci și al soțului ei, Florin Stamin. Drept dovadă că nu este deloc gelos că fiul lui, Alex, îl numește „tată” și pe actualul soț al Ralucăi. Ținând cont de prietenia dintre ei, cei patru își fac periodic vacanțele împreună.

„Plecăm cu copilul în vacanță la Madrid, la Vali, fostul meu soț, „tata 1” al copilului. Alex are doi tați: pe Vali – tata 1 și pe Florin- tata 2. Copilul așa le spune”, ne-a declarat Raluca, adăugând că, deși sunt o familie fericită și se înțeleg toți foarte bine, i-a fost însă greu să-l convingă să vină cu ei în vacanță. „Alex are aproape 15 ani, este adolescent și ne-a luat adolescența așa prin surprindere cum ar veni și e în perioada când vrea să stea mai mult cu prietenii. De-abia dacă am putut să scoatem vacanța asta de la el. Cu greu, cu greu, l-am convins. A fost câteva zile la munte cu prietenii și mai vrea, dar l-am rugat să vină și cu noi, cu părinții”, ne-a mai spus Raluca.