Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Crede că îl înşel, deoarece am facut multe prostii. Cum să-l fac să mă iubească?”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Ana-Maria, sunt împreună cu un bărbat, de un an (țin să precizez că de un an am rămas împreună, am mai fost in trecut, dar ne-am mai despărţit din fel si fel de motive. 1-a fost tatăl meu vitreg, 2-pentru că eram mai mică şi nu ştiam ce vreau, 3-din cauza împrejurărilor, poate si familie, dar acum nu am nicio problemă cu ei, în afară de o soră, care nu mă place deloc, nu mă vrea lângă el. El s-a și certat pe baza asta cu el, spunându-i sa îşi vadă de familia ei). Simt că mă iubeşte, simt ca ţine la mine, dar problema este că comunicăm puţin. Înainte vorbeam foarte mult, acum nu prea. El lucrează și în străinătate, vine o dată la 3-4 sau 5 luni acasă…

Adevărul este că da, sunt si eu o persoană cam enervantă cred, sunt cicălitoare, îl stresez cam mult, îi dau multe mesaje, ar trebui sa înţeleg că e la muncă acolo, dar mă oftic când îl văd pe internet, iar pe mine nu mă bagă în seama. Zice ca mai răruț, e mai drăguţ. Dar dacă nu il bag in seamă o zi, de exemplu, imediat îmi dă mesaj, gen îşi face griji. El crede că eu îl înşel aici, pentru că e plecat mult timp, nu are nici încredere in mine, deoarece am facut multe prostii (de exemplu am fost cu un prieten bun de-al lui, în perioada când ne-am despărţit noi, numai ca să îl fac gelos, am făcut și sex cu acesta, după care i-a spus iubitului meu si mai multe).

Cum să fac să aibă încredere în mine? Să prinda încredere in mine? Să îl fac să vorbească mai mult și mai multe cu mine? Să mă iubească?