Cum se fac blaturile la tenis. Mărturii din interiorul sistemului: ”Tu iei punctele, eu iau banii”! Comisia de Integritate a tenisului mondial a descoperit că Alexandru Carpen, românul în vârstă de 30 de ani (s-a născut pe 24 noiembrie 1986; practicant de tenis de la cinci ani), a făcut o propunere de corupere unui alt jucător, al cărui nume nu a fost menţionat, în octombrie 2013.

Cine este Carpen, activ între 2014 și 2015? A fost locul 1.088 ATP (2007) la simplu și 274 la dublu (2015) și e primul român suspendat pentru implicare în mafia pariurilor. Carpen are, în carieră, 235 de victorii și 185 de eșecuri. ”Se antrena pe la clubul Steaua. Era slăbuț, ca nivel de joc. El a ajuns la Steaua doar pentru taică-su a fost baschetbalist și era prieten cu Netolitzchi. Altfel, nu ajunge să stea lângă nume importante din tenisul românesc”, ne spune un ”insider”. ”Eu l-am adus la Steaua, am zis că e băiat serios! Mă șochează ce aflu acum! Nu am avut probleme cu el, doar mi-a pierdut un meci decisiv disputat contra lui Crăciun. Eu am plecat de la Steaua în 2009, când s-a și desființat secția de tenis. Tată lui este șeful piețelor din Sectorul 2”, spune Netolitzchi, fost component al generației a Stelei din anii 70-80: Cernat, Ospitaru, Oczelak, Cernat, Ion Viorel, Brănișteanu, Ermurache, Netolitzchi, Ardelean Carpen și Scarlat.

I-au reținut telefonul!

Din interior alte vin mărturii cutremurătoare. Antrenorul de tenis Marius Vecerdea, cel care a pregătit-o în trecut pe jucătoarea rusă Elena Dementieva, spune că fenomenul blaturilor în tenis are forma unui cancer generalizat, mai ales la turneele mici: ”Federația de Tenis din România știa despre cazul Carpen, anume că era suspendat temporar de un an, și l-a mușamalizat. Agenția ITU (n.r. – Integrity Unit) a făcut cercetări în România încă de la primul turneu futures la Galați, în mai 2016”, precizează Vecerdea, cunoscut și ca antrenor personal, dar și ca fin al președintelui Klaus Iohannis. ”Sunt câtiva jucători anchetați. Carpen a fost rugat de ITU, (Integrity Unit) să «toarne» alți jucători, pentru a scăpa cu o pedeapsă mai ușoară. Și i-au dat termen un an. Totuși, el n-a vrut să «toarne»! Este un întreg sistem. Carpen juca mai mult la dublu. ITU a confiscat multe telefoane și a făcut investigații anul trecut în România. I-au reținut și lui Carpen telefonul mobil”, spune un prieten de-al fostului jucător.

Un alt antrenor, fost jucător de tenis, descrie metoda blaturilor. Dacă la turneele mari, care sunt în oferta caselor de pariuri, se mizează simplu, pe seturi și pe game-uri, la turneele mici, gen futures, sau care se desfășoară în circuit închis, combinațiile se fac altfel. ”Îți dau exemplul unui jucător cunoscut, acum antrenor și care a lucrat inclusiv cu Halep. Ajungea în sferturile de finală ale unui turneu important, apoi mergea la părinții adversarului și cerea bani, ca să se lase bătut. La nivelul ăla, nu banii sunt importanți, cu puncte. Dacă aduni puncte, urci în clasament, iar asta îți garantează accesul pe tabloul principal al unor turnee mai bine plătite, gen 35.000 sau 75.000 de dolari. Și mai este metoda directă, între jucători care se cunosc. Este metoda: «Tu iei puncte, eu iau banii»! Asta dacă se cunoașteau bine jucătorii. Și mai era varianta cu primul punct. Unul primea WC (n.r. – wild-card), un jucător fără puncte în clasamentul ATP, și trebuia să câștige, ca să facă punct. Atunci, se ducea cu o ofertă la adversar și așa câștiga și respectivul un punct. Se trafichează și wild-card-urile, organizatorii le dau, uneori, celor care cotizează!”.

Povestea unui blat

Învinuită că ascunde cazuri precum cel al lui Carpen, Federația Română de Tenis a cerut public intervenția autoritățile statului, pentru a stârpi flagelul. Replica a venit de la Marius Vecerdea, un adversar al actualei conduceri de la FR Tenis.

Sibianul susține că se luptă cu morile de vânt, dorind să curețe petele din sportul alb: ”Cât tupeu să spui: «Să intervină autoritățile». Adică tu, federație, nu faci nimic, dar ceri să intervină autoritățile? Mereu am susținut că turneele futures, care sunt vreo 30 într-un an, în Romnia, sunt o sursă de puroi în tenis. Primăriile și federația dau bani, jucătorii fac blaturi, arbitrii închid ochii și nu se întâmplă nimic bun pentru sport. Își bat joc de spectatori”.

Serveau în silă

Tehnicianul spune povestea unui astfel de blat făcut pentru pariuri, așa cum l-a văzut la un turneu minor, de tip futures. ”Se cumpără puncte, pentru că, având clasament bun, ai acces la turnee mari și astfel apari în oferta la pariuri. Să vă povestesc despre un blat pe care l-am văzut cu ochii mei. S-a întâmplat la Brașov, la un meci între perechea formată din elevul meu, Victor Vlad Cornea, și partenerul lui, Victor-Mugurel Anagnastopol. Adversarii și-au propus să piardă game-ul de serviciu la 0, adică fără să câștige vreun punct. Serveau la 3 metri în afara careului de serviciu, făceau duble greșeli, tocmai ca să piardă. Vlad al meu a intervenit. Aflat pe margine, n-am înțeles ce vrea să facă. Își dăduse seama de intenția adversarilor și dorea să protesteze. Apoi, și eu m-am dus la arbitru și i-am cerut să facă raport pe ceea ce a văzut că s-a întâmplat pe teren. Nu a avut niciun efect”.

Muritori de foame cu BMW la scară!