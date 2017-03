Atentat în Londra | Momentul în care românca rănită în atac a fost salvată din Tamisa

Doi români au fost răniți în atacului terorist de lângă Parlamentul britanic. Cei doi români, care formează un cuplu, se aflau pe podul Westminster în momentul în care teroristul a intrat cu mașina în mai mulți pietoni. Andrei a reușit să scape cu răni ușoare, însă Andreea este în stare gravă în spital.



În urma atacului terorist, Andreea a ajuns în apele râului Tamisa. Nu este clar dacă aceasta a sărit în râu pentru a se salva sau dacă a fost aruncată în apă în urma tragediei.

La scurt timp după ce a ajuns în Tamisa, românca a fost salvată de o ambarcațiune care este folosită în scop turistic. Mai precis, un vas care face croaziere pe Tamisa a ajuns în zona în care se afla românca, iar cei aflați la bord au scos-o pe aceasta din apă, relatează Daily Mail.

