Bucată de meteorit descoperită într-o gradină din Buzău FOTO&VIDEO

O bucată de meteorit a fost descoperită în județul Buzău, la Lopătari, roca fiind mai tare ca diamantul şi are proprietăți magnetice.

Un localnic din comuna buzoiană Lopătari e convins că a găsit în curte o bucată de meteorit și că astfel se rezolvă misterul exploziei nocturne care a trezit toată suflarea din localitate în noaptea dintre 6 şi 7 ianuarie 2015. Atunci o explozie puternică, luminoasă, i-a trezit pe oameni din somn.

Ionuţ Crăciun, în vârstă de 31 de ani, angajat la o firmă de transport de pâine, susţine că a descoperit bucățile de meteorit pe 8 ianuarie 2015, a doua zi după explozia care a zguduit munţii şi a luminat toată valea în miez de noapte. Ionuţ povesteşte că în jurul uneia dintre bucăţi zăpada se topise, din cauza căldurii generate de piatra încinsă în frecarea cu aerul.

Cealaltă piatră ar fi aterizat în grădiniţa amenajată ca atelier, iar pe ea au rămas lipite o bilă de rulment, căzută de pe bancul de lucru, şi bucăţi de pietricele de pe jos, notează știridebuzău.ro. Asta este dovada, spune Ionuţ, că temperatura atinsese punctul de topire când a atins pământul.

„Toată lumea a simţit explozia de atunci, care a avut cea mai mare intensitate aici la Lopătari. S-au spart şi geamuri de la şocul de atunci. Sunt aproape sigur că aici au căzut bucăţi din meteorit. Pe prima dintre bucăţi am găsit-o în grădina din spate, unde mai cultivăm şi noi câte ceva. Avea zăpada topită în jurul ei. Pe cealaltă am găsit-o mai târziu, lângă atelier. Le-am pus într-o cutie şi nu am ştiut ce să fac cu ele. Dar nici nu m-a întrebat careva de ele“, a spus, pentru sursa citată, Ionuţ Crăciun.