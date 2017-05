Caz sinistru în județul Dolj, unde doi bătrâni, care au murit, au fost îngropați cu excavatorul la cererea primarului. Pensionarii au fost găsiți fără suflare în casa lor situată vizavi de Primăria Dobrești. Pentru că trupurile intraseră în putrefacție, edilul a dispus ca trupurile să fie acoperite cu o folie și îngropate la marginea cimitirului, fără preot, fără slujbă și fără lumânări.

Primarul a motivat că nu a mai fost timp pentru cele creștinești „de teama dispersării virușilor”, notează Gazeta de Sud.

Maria (85 de ani) şi Jan (75) Lungu locuiau de peste 20 de ani în comuna Dobrești într-o casă din chirpici cu două odăi, situată chiar vizavi de sediul Primăriei și a Căminului Cultural.

Una dintre acestea era plină cu gunoaie și sticle, iar în cealaltă au fost descoperiți, sâmbătă, cei doi bătrâni, pe o saltea ruptă și murdară. Vecinii sunt șocați de moartea bătrânilor despre care spun că nu aveau copii.

Oamenii cred că moartea pensionarilor este una suspectă pentru că odată cu ei a stins și câinele lor. După ce au făcut macabra descoperire, vecinii au anunțat primarul, Poliția și Ambulanța.

Edilul a povestit că sâmbătă, a fost anunțat de șeful de post despre moartea celor doi pensionari.

Primarul a dispus ca bătrânii să fie îngropați de urgență, fără să mai țină cont de obiceiurile creștinești. Trupurile bătrânilor au fost învelite în folie și transportate cu excavatorul Primăriei până la marginea cimitirului, unde au fost îngropate.

„Am făcut tot ce era legal și interesul major era să scăpăm de aceste cadavre cât mai repede, să evităm difuzarea microbilor. Nu mai era timp să stai să le faci pe cele lumești. Am sunat, au venit cu buldoexcavatorul, am ales un loc din cimitir undeva în margine, le-am făcut în regim de urgență o groapă, a durat cam o jumătate de oră. Ne-am întors, am cumpărat mănuși, lanternă, am cerut două pături de la vecini ca să putem pune pe cadavre, să mai stopăm mirosul. I-am împăturit, i-am scos din casă, i-am pus apoi în folii cu scopul de a evita dispersarea virușilor. I-am pus unul lângă altul și i-am dus la groapă în cupa buldoexcavatorului (…) Urmează să le punem la cap o cruce și în acel moment o să vină preotul să spună câteva cuvinte din Evanghelie. Când am terminat acțiunea era miezul nopții“, a menționat edilul.