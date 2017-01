Simona Gherghe este însărcinată și au început deja să apară câteva nume privind posibila sa înlocuitoare. Printre acestea ar putea fi chiar și Oana Roman, dar cu o condiție!

Simona Gherghe va deveni mămică în vara acestui an. Cum aceasta va intra, la un moment dat, în concediu pre-natal, au început deja să apară zvonuri despre posibila sa înlocuitoare la ”Acces Direct”. Până acum s-au vehiculat numele Marei Bănică, cea care de altfel a și prezentat câteva emisiuni, dar și cel al Mirelei Vaida, fosta prezentatoare a show-ului „Mireasă pentru fiul meu”. Doar că aceasta din urmă nu este prea decisă să se întoarcă în televiziune, dat fiind că a devenit recent din nou mamă și vrea să petreacă timp cât mai mult cu copiii săi. Surpriza ar putea veni însă din altă parte. În prezent, Oana Roman este fără angajament TV. În plus, aceasta a mai prezentat un format asemănător cu cel de la Antena 1, dar la un alt post TV.

Îi pune jobul în pericol!

Fiica fostului premier are destule relații printre vedetele ce ar putea fi invitate în emisiune și o imagine oarecum curată. Imagine care însă i-ar putea fi afectată de un posibil scandal într-un proces de divorț, început chiar de soțul său. În urmă cu câteva zile, Marius Elisei a dat de înțeles că se va despărți de Oana Roman, în timp ce aceasta a preferat să nu-și spele sub nici o formă lucrurile în public. Până acum, ea nu a avut nici o apariție tv pe marginea acestui subiect, pusă fiind în temă că o astfel de intervenție ar putea-o scoate din cursa pentru un nou proiect tv. De care aceasta are atâta nevoie, dat fiind faptul că situația financiară a familiei, care mai are și o fetiță de crescut, nu este deloc roz.