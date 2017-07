Magda Vasiliu: „Oficialul mi-a răspuns că, dacă era altcineva în locul meu, probabil copilul nu ar fi avut nicio şansă”

Avizul necesar pentru concediul medical trebuie obţinut de la un medic din ambulatoriu, nu de la orice medic din spital, potrivit prezentatoarei TV Magda Vasiliu, care a precizat că, dacă ar fi fost un om obişnuit în locul ei, probabil copilul nu ar fi avut nicio şansă.

„(Avizul) nu poate să fie un medic dintr-un spital, ci un medic din ambulatoriu. Aşa prevede legea. Ori unde găsesc eu la Roma, internată fiind cu copilul meu, medic oncolog dintr-un ambulatoriu dispus să pună parafa pe baza unor documente pe care i le trimit eu, pe o situaţie oarecare şi pe care nu o cunoaşte, nu cunoaşte copilul, dar avizul este obligatoriu. (…) Am întrebat, domnule, dacă era altcineva în locul meu, o persoană obişnuită, o mamă singură cu un copil cum este Vlad, dintr-un sat din Giurgiu, şi voia să plece neapărat, ce se întâmpla? Iar oficialul mi-a răspuns că probabil copilul nu ar fi avut nicio şansă”, a declarat Magda Vasiliu, într-o intervenţie telefonică la Prima Tv.

În acest timp, Marian Burcea, șeful CNAS, a reacționat după postarea pe Facebook a prezentatoarei Prima TV Magda Vasiliu și a explicat că potrivit legislației, mamele nu primesc concediu medical decât pentru copiii sub șapte ani sau în cazul celor cu handicap.

Magda Vasiliu, prezentatoarea știrilor de la Prima TV, a povestit despre drama prin care trece pe contul său de pe o rețea de socializare.

„20 de ani în care am cotizat zdravăn la sistemul de asigurări de sănătate. 20 de ani în care am avut concediu medical o singură dată, cinci zile, pentru că mi-am rupt piciorul. În rest, analize făcute la particular, plătite, şi o singură naştere. Atât. Azi mă văd în situaţia incredibilă de a găsi o soluţie pentru a beneficia de concediu medical pentru îngrijirea copilului”.

Vlad, băieţelul meu, a fost diagnosticat cu cancer acum trei luni. De atunci sunt cu el la tratament în Italia, o ţară care l-a primit instant. Internarea de urgenţă a copilului meu nu a fost condiţionată de niciun act!! Vlad a fost internat, diagnosticat şi a început chimioterapia fără să am iniţial niciun document. Abia apoi m-au întrebat de cardul european. Le-am spus că nu-l am, dar îl voi avea şi i-am rugat să nu oprească investigaţiile. Funcţionarul de la ghişeu mi-a răspuns simplu: «Doamnă, copilul e tratat oricum.