Suma necesară a fost suplimentată cu 18.000 de lei. Decizia vine în urma unor decizii judecătorești definitive prin care instanțele au stabilit că valoarea inițială a despăgubirilor a fost subevaluată.

Fondurile se suportă de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Energiei pe anul 2026, iar procedurile de expropriere se efectuează de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, arată Executivul într-un comunicat.

Astfel, Guvernul a adoptat o hotărâre prin care suplimentează suma prevăzută ca justă despăgubire în cadrul procedurilor de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes național „Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității la cariera Tismana I, județul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit”. Actul normativ modifică, totodată, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1120/2020.

Suplimentarea sumelor alocate exproprierilor este justificată de necesitatea punerii în executare a unor hotărâri judecătorești definitive, emise în urma unui litigiu privind trei terenuri. Proprietarii au contestat cu succes valorile inițiale din HG nr. 1120/2020, instanța dispunând majorarea cuantumului de la 2.553,60 lei la 20.482,11 lei. Executarea acestor sentințe impune plata unei diferențe de 17.928,51 lei și rectificarea a trei poziții din anexa hotărârii inițiale.



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