Marcel Toader o acuză pe Maria Constantin că l-a înșelat. Marcel Toader, în vârstă de 54 de ani, care tocmai a divorțat de a șasea soție, Maria Constantin (30 de ani), a fost invitat luni la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, prezentată de Mirela Boureanu Vaida, unde a povestit din culisele celui mai mediatizat divorț în această perioadă.

Marcel a slăbit mult, în ultimele două săptămâni, iar acest lucru a fost vizibil încă de când a pășit în platoul emisiunii.

Apoi, a explicat cum și-a dat seama că lucrurile nu mai merg așa cum ar terbui.

„Eu am simțit, de un an, că e ceva în neregulă. Sunt bărbatul care își da seamă de foarte multe lucruri. Am înțeles, prin atitudinea ei. În ultimă săptămână dintr-un anumit reality –show unde am participat, am înțeles multe. Eu am fost eliminat mai devreme, iar ea a stat singură, o săptămână. Acolo, a flirtat cu un concurent, dar nu m-a înșelat… acolo. Da, m-a înșelat! Am probe! Acel bărbat are familie, are copii. El știe că eu știu, iar Maria mi-a confirmat că m-a înșelat”, a șocat Marcel.