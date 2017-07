O celebră hoață de bijuterii a fost arestată din nou la 86 de ani

Doris Payne este una dintre cele mai celebre hoațe de bijuterii din Statele Unite, ajungând chiar și subiectul unui film documentar. Acum, femeia a fost arestată din nou, la vârsta de 86 de ani, după ce la sfârșitul anului trecut a ajuns din nou în spatele gratiilor, relatează BBC News.

Doris Payne a fost arestată la un magazin Walmart din statul american Georgia, după ce a furat produse în valoare de 86 de dolari. Ea a fost ulterior eliberată pe cauțiune.

„Acest caz este diferit de celelalte. Nu vorbim despre furt de bijuterii. Este vorba despre necesitățile unei femei de 86 de ani care trebuie să supraviețuiască”, a afirmat avocatul femeii.

În momentul în care a fost reținută, femeia a avea o brățară de monitorizare, după ce fusese arestată în luna decembrie tot pentru furt. Ea încercase atunci să fure un colier cu diamante dintr-o reprezentanţă a magazinului Von Maur. În fața instanței, femeia și-a recunoscut vinovăția, fiind ulterior condamnată la arest la domiciliu, dar și având interdicție să se apropiere de centrele comerciale din oraș.

Doris Payne are o “carieră” de hoaţă de bijuterii care se întinde pe parcursul a şase decenii, iar cazierul ei datează din anul 1952. Femeia opera aproape mereu în același fel. Ea intra într-un magazin de bijuterii pozând într-o femeie bogată tipică, aflată în căutarea unui inel decorat cu diamante. Reușea apoi să-l conginăpe vânzător să îi prezinte mai multe bijuterii, iar la final, reușea să-l facă pe acesta să uite câte bijuterii i-a prezentat. Așa, Doris Payne părăsea magazinul cu una sau două bijuterii de mare valoare.

Ea ar fi folosit cel puțin 22 de identități false, de la primul ei jaf, comis când avea 23 de ani. Oficialii americani spun că cel mai probabil ea a scăpat neprinsă în multe alte cazuri. De altfel, Doris Payne devenise un nume atât de cunoscut în SUA anilor ’70, iar furturile comise de ea erau atât de dese, încât o asociație a bijuterierilor americani a emis o alertă pe plan național pe numele ei.

Infracțiunile femeii au atras atenția regizorilor. Viața ei a fost relatată pe larg, chiar de ea, într-un documentar din 2013,intitulat ”The Life and Crimes of Doris Payne”. Într-un interviu acordat în 2005, Doris Payne a afirmat că jafurile ei nu avea legătură cu banii. „Am avut regrete și am avut și o perioadă frumoasă”.