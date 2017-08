Cutremur de peste 7 grade pe 1 septembrie în Atlantic. Efectele acestuia ar urma să fie devastatatoare atât pentru Europa cât și în America de Nord, avertizează un cercetător citat de Daily Espress.

Frank Hoogerbeets, un prezicător de cutremure susține că alinierea planetelor din data de 1 septembrie va provoca un seism uriaș în Atlantic, care ar puta depăși 7 grade pe scara Richter.

Pe site-ul său, ditrianum.org a fost emis un avertisment legat de cutremurul care va fi provocat de alinierea corpurilor cerești. Acestea vor provoca o creștere a activității tectonice.

Hoogerbeets, în vârstă de 48 de ani, folosește un mod non-științific de prezicere a cutremurelor: alinierea planetalor cu Pământul. Cu toate că nu există nicio bază științifică a teoriei sale, prezicătorul a rușit să adune destui adepți care sunt convinși că are dreptate.

În ultimul său avertisment video, disponibil și pe YouTube, a declarat că luni am intrat într-o „perioadă critică” care va culmina cu ziua de vineri.

El a declarat pentru Express.co.uk: „De la 28 august la 1 septembrie va fi critic din cauza a două aliniamente planetare, dintre care unul este Jupiter-Mercur-Uranus. În iulie a avut loc aceeași aliniere planetară și în tei zile s-a produs un cutremur cu magnitudinea 7.7 „.

Hoogerbeets a avertizat până pe 1 septembrie că va exista o creștere seismică și că există un risc de cutremur de magnitudine 7 – considerat un eveniment major.

Cu toate că nu poate spune exact unde anume va avea loc cutremurul, el susține că activitatea seismică în largul coastei

Domnul Hoogerbeets nu a specificat unde s-ar putea lovit cutremurul, dar a avertizat că această activitate a crescut în largul coastei nord-estice a Canadei, ceea ce înseamnă că va fi afectată toată coasta Atlanticului de Nord și Marea Mediterană.

El își întărește teoria spunând că au existat doar trei cutremure cu magnitudine peste 7 până acum în 2017, ceea ce înseamnă că vom fi martorii unor evenimente gave pe sfârșitul anului, așa cum s-a întâmplat în 2004 cu tsunamiul din estul Asiei. „Această situație este cu mult sub medie. O situație similară a existat în 2004, fără seisme cu magnitudine 7 plus, între februarie și iulie. Dar au avut loc nu mai puțin de 12 cutremure cu magnitudine de peste 7 în a doua jumătate a acelui an, incluzând unul de 8,1 și cel de 9,3 din decembrie. Din cauza mediei scăzute a cutremurelor mari din acest an, majoritatea țărilor predispuse la cutremure din lume ar trebui să fie supravegheate”, avertizează acesta.

Tehnica sa a fost ridiculizată de oamenii de știință care spun că poziția planetelor nu are niciun impact asupra activității seismice.

De-a lungul anilor, Hoogerbeets a făcut câteva previziuni cu rezultate foarte diferite. Au fost cutremure semnificative după unele dintre avertismentele sale, dar el nu este specific despre locul în care vor lovi sau ziua exactă.

În decembrie 2015, el a fost batjocorit după ce a prezis un cutremur cu magnitudine de opt magnitudine, care ar putea „schimba lumea pentru totdeauna”, ar lovi pe data de 11 sau 12, dar previziunea sa nu s-a materializat. De asemenea, a mai prezis un cutremur usiaș în California pentru luna mai a anului 2015 – dar nici acesta nu s-a adeverit.

Astronomul Phil Plait, care scrie pentru New Scientist, a scris anterior despre previziunile sale: „Lasă-mă să fiu clar: Nu, nu se va întâmpla. Pur și simplu nu există nicio modalitate prin care o aliniere a planetelor să poată provoca un cutremur de pe Pământ. Este literalmente imposibil”.