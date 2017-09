Japonezii au inventat robotul care detectează picioarle urât mirositoare. Deși poate părea o invenție destul de inutilă, pentru cultura japoneză, unde oamenii se descalță atunci când intră în orice încăpere este foarte folositor, scrie AFP.

Hana-chan numit după un joc de cuvinte între termenul ”nas” și ”fetiță” este un mic câine/robot care latră dacă va detecta picioare care miros moderat și va scoate sunete chinuite dacă mirosul este prea puternic.

Câinele de 15 centimetri este echipat cu un senzor de detectare a mirosului are și un pulverizator cu parfum și odorizant cu ajutorul căruia împrospătează mirosul picioarelor.

Producătorii Next Technology spun că au creat robotul ca răspuns la solicitarea unui om care dorea să știe dacă are o problemă cu mirosul picioarelor și să o rezolve dacă există. „El ne-a spus că fiica lui i-a spus că picioarele sale erau urât mirositoare. Totuși eu nu dorea să știe cât de urât miroseau pentru că se gândea că s-ar fi simțit umilit. De aceea am dezvoltat acest robot drăguț”, a spus Kimika Tsuji, o angajată a companiei.

Tsuji a spus că mirosurile devin din ce în ce mai mult o problemă în Japonia. Next Technology intenționează să înceapă să vândă câinele robot la începutul anului viitor, cu un preț de 9.280 dolari.

Dar acesta nu este singurul dispozitiv conceput pentru a detecta mirosul corpului.

În iulie, Konica Minolta, o companie japoneză de tehnologie, a început să vândă în prealabil un dispozitiv cu dimensiuni de buzunar care permite oamenilor să testeze trei categorii de miros pe o scară de la 0 la 100. Acesta poate recunoaște mirosul de transpirație, mirosul hainelor învechite și cel al de al transpirației de sub braț. În prezent, dispozitivul este disponibil numai în Japonia, fără intenția de a-l vinde în afara Japoniei și costă 30.000 de yeni (265 dolari americani).

